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Ай да Пушкин! Четыре музея, где можно узнать все о великом поэте

Ай да Пушкин! Четыре музея, где можно узнать все о великом поэте - РИА Новости, 03.02.2025

Ай да Пушкин! Четыре музея, где можно узнать все о великом поэте

В 2024 году мы отметили Пушкинский юбилей. 225 лет ­со дня рождения – целая вечность, другая эпоха, другой мир. Но даже сегодня поэт в нашем представлении... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T13:46:00+03:00

2025-02-03T13:46:00+03:00

2025-02-03T14:38:00+03:00

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В 2024 году мы отметили Пушкинский юбилей. 225 лет ­со дня рождения – целая вечность, другая эпоха, другой мир. Но даже сегодня поэт в нашем представлении оживает, становится человеком со своими привычками, чудачествами, пристрастиями. Увидеть и понять "живого" Пушкина нам помогают музеи с их новыми выставками и проектами, документами и свидетельствами современников, с научными сотрудниками и экскурсоводами, которые умеют рассказать о "нашем всем" так, будто он – их близкий родственник."Не голодал ли Пушкин в лицее?"Этот вопрос зачастую задают экскурсоводам посетители мемориального музея под Санкт-Петербургом. Будущий поэт попал в первый набор знаменитого Царскосельского лицея, провел здесь с 1811 по 1817 год. Ученики – не только будущие государственные деятели, ученые и люди искусства, но и просто подростки, которые занимались, дурачились, вырастали из одежды. Когда не нравилась еда – бросались пирожками, причем целились порой служащему Золотареву в бакенбарды.Здание, где располагался лицей, Екатерина II построила в конце XVIII века для своих внучек. Именно поэтому оно соединено переходом с Екатерининским дворцом. Однако дети выросли, флигель пустовал, и в 1810 году здесь было решено организовать лицей. Через 20 лет учебное заведение перевели в Петербург, а здесь поселились придворные. После революции роскошные квартиры переоборудовали в коммуналки (одним из обитателей был, например, художник Петров-Водкин) и только в 1949 году открылся музей.Потомкам повезло: жизнь лицея подробно задокументирована, и благодаря этим записям можно составить полное и красочное представление о жизни заведения. Деньги на содержание отпускались из царской казны, так что за любые траты, даже самые незначительные, нужно было отчитываться. Вот сегодня мы находим занятные подробности повседневной жизни: ученику Пушкину серые панталоны стали узки и коротки, у Пущина они вообще разодраны, Кюхельбекеру стал маловат мундир.Первые годы учебы Пушкина – это Отечественная война 1812 года и ее последствия. Бюджет императорского лицея урезан, а уровень обеспечения учеников должен быть на высоте. В первую очередь – питание. Запасали в больших количествах петрушку и морковь, свеклу и брюкву, капусту и редьку, лук и картофель. Покупали так много, что однажды 30 сентября, в день православного праздника лицеисты переиначили лицейскую считалку "Вера-Надежда-Любовь" на "свекла-капуста-морковь".Особое меню составляли для тех, кто попадал в больничную палату. Отпаивали крепкими бульонами, откармливали говядиной и блинами с черносливом, к которым для сытности полагался еще и хлеб. А еще полагалось красное вино – в помещениях особо не топили, так что согревали хворающих иными способами. А еще местный доктор Франц Пешель отдельно закупал для лицеистов леденцы – не ради пользы, а просто так, побаловать.Качество и свежесть, местные поставщики и бережное хранение продуктов в подвалах – все это контролировалось лично директором лицея, дипломатом, публицистом и просветителем Василием Малиновским. Он особо гордился поставленной системой питания в вверенном ему учебном заведении и сообщал министру просвещения: "здоровье воспитанников сохраняется в вожделенном состоянии, а прогулка, баня и хорошая пища сберегают их от расслабления и припадков".Умиротворение сельской жизниВ Михайловское – родовое имение своей матери – Пушкин приезжал за свою жизнь неоднократно. Но самое долго пребывание связано со ссылкой, которая продолжалась с августа 1824 по сентябрь 1826 года, когда он был отправлен в деревню под надзор духовенства и местных властей.Поначалу пишет: "бешенство скуки пожирает мое глупое существование". Он даже дважды пытается из ссылки бежать. Но постепенно начинает писать, разворачивает бурную деятельность: хлопочет об издании своих сочинений, пишет критические статьи, старается быть в курсе новинок литературы.Время от времени навещают друзья. В январе 1825 году неожиданно на пороге дома появляется Иван Пущин. Однокурсник и сосед по Царскосельскому лицею прибыл рано утром, а Пушкин, услышав колокольчик, выбежал на крыльцо босиком, прямо в одной рубахе. Радость и объятия, а потом – долгий разговор не только о литературе, но и о тайном обществе декабристов.Комната в Михайловском у Пушкина маленькая, в одно окно. Здесь – и спальня, и рабочий кабинет. Пущин вспоминал: небольшая кровать, ободранный ломберный стол, за которым он работал. А по всей комнате разбросаны исписанные листы бумаги и сломанные, обкусанные перья. С юности поэт имел привычку писать такими "обглодками", которые и в пальцах было сложно удержать.Вокруг барского дома – просторы. И сегодня эти места сохранены практически в первозданном виде. Тропинки, виды и пейзажи, обаяние и умиротворение сельской жизни. Пушкин ежедневно гулял, брал с собой тяжелую металлическую трость и по пути перекидывал ее из одной руки в другую – мышцы подкачивал.Любимый маршрут проложил в сторону Савкиной Горки, средневекового городища. Говорят, Пушкин ценил это место за его уединенность, открывающиеся просторы. Якобы хотел купить Савкино: "построил бы себе там хижину, поставил бы свои книги и проводил бы подле добрых и старых друзей несколько месяцев в году". Некогда оборонительное сооружение, теперь горка – холм четкой геометрической формы, на котором стоит деревянная часовня. Вот и сегодня сюда приходят посетители, любуются окрестностями и понимают: прав был поэт.Неистово чуть ли не ежедневно Пушкин скакал верхом, закалялся, окунаясь в бочку с ледяной водой. Друг его Вяземский считал, что в высокой кухне он не особо разбирался, а на "иные вещи был ужасный прожора". Любил щи и печеный картофель, яйца всмятку, пироги, моченые яблоки и блины розовые, в которые для цвета добавляли свеклу. А еще часто ездил к соседям Осиповым-Вульф в Тригорское, где активно пользовался хозяйской библиотекой (своих книг в Михайловском у поэта было мало), играл с соседями в шахматы и очень горячился, если проигрывал. А еще с обитателей этого дома буквально "списывал" своих героев "Евгения Онегина".Любимый баринПосле революции 1917 года по всей России крестьяне сжигали господские дома, но в знаменитом Болдино события разворачивались иначе. Жители деревень, не знавшие грамоты, устроили всеобщий сход и постановили: сформировать небольшие отряды и охранять с топорами господскую усадьбу в память о барине Александре Сергеевиче. Такова была поистине всенародная любовь к поэту в этих местах.О том, каким был дом почти при жизни Пушкина, свидетельствуют документы. Через 12 лет после смерти поэта владение делили наследники, так что были сделаны подробные описи. Сегодня – прекрасное подспорье для музейных сотрудников и исследователей.Любой школьник в России знает, что Болдинская осень – один из самых плодотворных периодов в жизни поэта. Но был он в этих местах не один раз, а целых три: в 1830, 1833 и 1834.Поводом для первого визита стали дела перед женитьбой: нужно было вступить в права владения на часть имения сельцо Кистенево, чтобы потом его заложить и получить деньги на свадьбу. Планировал управиться на месяц, а в итоге застрял из-за эпидемии холеры на целых три. Учреждаются карантины, народ ропщет, даже мятежи вспыхивают. Не только в Москву нельзя вернуться, но и от визитов к соседям приходится отказаться. Осень всегда была для Пушкина плодотворным временем, а тут он пишет невероятно много. Закончен "Евгений Онегин", написаны "Повести Белкина" и другие произведения, более 30 стихотворений и несколько критических статей.Много гуляет, говорят, мог в день пройти до 30 километров, конечно, делает зарисовки. В том числе – своего рабочего кабинета: полка с книгами, ломберный стол, папка для перевозки писем и бумаг, античный бюст и небольшой диван, на котором поэт и спал. Он любил окружать себя удобными вещами и предметами. К тому же зачастую работал полулежа на диване, сбрасывая исписанные бумаги на пол. В соседней камердинерской стоит и дорожный туалет, шкатулка с зеркалом – даже в деревне следил за внешностью.Сам признавался: встаю в семь, лежу до трех, потом еду верхом, в пять принимаю ванну и ужинаю. Конечно же, из Болдино он писал письма друзьям и своей невесте – сначала ироничные, потом все серьезнее. И возмущался тем, что конверты прокалывали: бумаги окуривали серой или хлором, пытаясь дезинфицировать.Однажды местные власти даже обременили поэта общественной работой – сделали его квартальным попечителем, в обязанности которого входило следить за выполнением карантина. Отказаться не удалось, в итоге Пушкин прочитал в храме крестьянам проповедь и припугнул: холера послана вам за пьянство и неуплату оброка. Больше к этому делу молодого барина не привлекали.Женат и счастливВ Москве, в Немецкой слободе (современный район Басманный) Пушкин родился, а в 12 лет уехал учиться в лицей. Именно в Москву он вернулся после ссылки в Михайловском. В августе 1826 году император Николай I короновался в первопрестольной, а в сентябре уже вызвал к себе сюда Пушкина. Москва короновала царя, а теперь Москва коронует поэта, – писали современники.Бывая в Москве, Пушкин много проводил времени с другом Павлом Нащокиным. Чтобы уединиться, они брали в московских банях большой номер с двумя полками, подолгу парились и задушевно беседовали. Тут можно было не сомневаться, что разговор никто не подслушает.В 1830 году из Болдино Пушкин тоже торопится в белокаменную – наконец, обвенчаться с Натальей Гончаровой. Арбат, 53, где сегодня открыт мемориальный музей – единственный адрес поэта, по которому в Москве он жил на правах хозяина в течение нескольких месяцев. Пять комнат на втором этаже небольшого особняка, антресоли, конюшню, каретный сарай и кухню он арендовал у семьи Хитрово. Известно, что, заложив Кистенево, Пушкин получил 40 тысяч! Так что за комнаты с полной обстановкой, снятые на полгода, мог заплатить и огромную по тем временам сумму – две тысячи рублей. Несмотря на то, что квартиру он арендовал меньше, чем за месяц до свадьбы, поэт обустроил квартиру и привез сюда свои книги.Сын его друга Петра Вяземского Павел оставил точное описание этого жилья: обстановка щегольская и уютная, гостиная оклеена диковинными обоями под лиловый бархат с набивными рельефными цветочками.Здесь 17 февраля 1831 года, накануне свадьбы, поэт устроил мальчишник, собрав московских приятелей. Приглашал особыми записочками. Накрыл стол человек на десять, приехали, в том числе, Нащокин, Языков, Баратынский. Друзья отмечали, что поэт был необыкновенно грустен, так что гостям было даже неловко. Он читал свои стихи, прощался с холостяцкой жизнью и молодостью. Правда потом, никто эти стихи в печати не видел.Но на другой день, уже на венчании, все любовались его веселостью и радостью, красотой молодой супруги, которая была "изумительно хороша". Из храма Большого Вознесения у Никитских ворот Пушкин с Натали приехал на Арбат. В гостиной они принимали поздравления, здесь дали первый званый вечер и первый бал. Кстати, званые ужины Пушкиных славились на всю Москву. Друзья удивлялись, как поэт, до этого живший холостяцкой жизнью, обзавелся большим хозяйством. По этому адресу поэт с молодой женой прожили меньше, чем планировали – уже в мае 1831 года паковали сундуки с вещами и книгами и собирались переезжать в столицу, в Петербург. Но именно отсюда, в эти первые месяцы после женитьбы Пушкин писал другу: "Я женат – и счастлив".

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