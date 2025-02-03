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Кравцов рассказал о трудоустройстве студентов после колледжей
Кравцов рассказал о трудоустройстве студентов после колледжей - РИА Новости, 03.02.2025
Кравцов рассказал о трудоустройстве студентов после колледжей
Процент трудоустройства российских студентов после окончания колледжей должен вырасти до 85%, завил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T14:07:00+03:00
2025-02-03T14:07:00+03:00
2025-02-03T14:07:00+03:00
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сергей кравцов
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Процент трудоустройства российских студентов после окончания колледжей должен вырасти до 85%, завил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "У нас сегодня, можно сказать, бум среднего профессионального образования: ребята выбирают рабочие специальности, трудоустраиваются. Процент трудоустройства более 80%. Мы и дальше будет работать, и ставим цель, чтобы 85% ребят после завершения колледжей трудоустраивались на производство". - сказал министр на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Кравцов также отметил, что министерство готовится к строительству 12 флагманских школ мирового уровня для учащихся, которые интересуются точными науками, развивая естественнонаучное образование.
https://ria.ru/20240807/studenty-1964548003.html
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общество, россия, сергей кравцов, владимир путин
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Владимир Путин
Кравцов рассказал о трудоустройстве студентов после колледжей
Кравцов: процент трудоустройства студентов после колледжей должен вырасти до 85%