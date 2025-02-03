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Водителей предупредили о штрафах за длительный прогрев авто - РИА Новости, 03.02.2025
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02:17 03.02.2025 (обновлено: 02:29 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/progrev-1996937663.html
Водителей предупредили о штрафах за длительный прогрев авто
Водителей предупредили о штрафах за длительный прогрев авто - РИА Новости, 03.02.2025
Водителей предупредили о штрафах за длительный прогрев авто
Длительный прогрев двигателя авто во дворе многоквартирного дома чреват штрафом для владельца, рассказала агентству “Прайм” адвокат Елена Кудерко. РИА Новости, 03.02.2025
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2025-02-03T02:29:00+03:00
москва
санкт-петербург
елена кудерко
авто
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Длительный прогрев двигателя авто во дворе многоквартирного дома чреват штрафом для владельца, рассказала агентству “Прайм” адвокат Елена Кудерко.Она напомнила, что согласно статье 12.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях размер штрафа может составлять 1500-3000 рублей.Органы правопорядка вправе составить протокол об административном нарушении, если двигатель работает дольше пяти минут. Строже всего проверяют в Москве и Санкт-Петербурге, в северных регионах контроль менее жесткий.Избежать штрафа можно, если парковать авто подальше от жилых домов и включать таймер на предварительный пуск не более, чем на пять минут."Имейте в виду, что соседи и прохожие могут сообщить о нарушении. Это подчеркивает важность внимательного отношения к правилам эксплуатации автомобилей в жилых зонах", — заключила Кудерко.
https://ria.ru/20250202/avtomobili-1996851549.html
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москва, санкт-петербург, елена кудерко, авто
Москва, Санкт-Петербург, Елена Кудерко, Авто
Водителей предупредили о штрафах за длительный прогрев авто

Адвокат Кудерко: за длительный прогрев двигателя авто во дворе могут оштрафовать

© РИА Новости / Андрей Бок | Перейти в медиабанкПрогрев автомобиля зимой
Прогрев автомобиля зимой - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Андрей Бок
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Прогрев автомобиля зимой. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Длительный прогрев двигателя авто во дворе многоквартирного дома чреват штрафом для владельца, рассказала агентству “Прайм” адвокат Елена Кудерко.
Она напомнила, что согласно статье 12.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях размер штрафа может составлять 1500-3000 рублей.
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Органы правопорядка вправе составить протокол об административном нарушении, если двигатель работает дольше пяти минут. Строже всего проверяют в Москве и Санкт-Петербурге, в северных регионах контроль менее жесткий.
Избежать штрафа можно, если парковать авто подальше от жилых домов и включать таймер на предварительный пуск не более, чем на пять минут.
"Имейте в виду, что соседи и прохожие могут сообщить о нарушении. Это подчеркивает важность внимательного отношения к правилам эксплуатации автомобилей в жилых зонах", — заключила Кудерко.
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