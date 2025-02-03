Премьер Хорватии оценил идею Трампа ввести пошлины на европейские товары
Премьер Пленкович: концепция торговой войны США и ЕС не является хорошей
Андрей Пленкович. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 3 фев - РИА Новости. Концепция торговой войны США и ЕС, инициатива президента США Дональда Трампа по введению пошлин на европейские товары не является хорошей, заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович на полях неформального саммита ЕС.
Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону.
"Пока мы не видели ничего конкретного и поэтому сегодняшнее обсуждение будет полезным, чтобы рассмотреть, какие у нас есть возможности и думаю, что концепция некой торговой войны между ЕС и США никак не является хорошей. Мы следим за заявлениями, тем, что происходит в отношении других стран в непосредственном соседстве США, поэтому все здесь осторожны", - заявил Пленкович журналистам на полях встречи.
По его словам в заявленной политике Трампа для Хорватии выгодна идея о возможном увеличении экспорта сжиженного природного газа (СПГ), так как Хорватия инвестировала в свой СПГ-терминал на острове Крк и "является региональным узлом газоснабжения".
Правительство Хорватии в свете энергетического кризиса и усилий по снижению зависимости от газа из РФ в августа 2022 года одобрило увеличение мощностей терминала по приему танкеров с СПГ и регазификации на острове Крк у побережья Адриатического моря для сжиженного природного газа (СПГ) на острове Крк до 6,1 миллиарда кубических метров в год с нынешних 2,9 миллиарда. В настоящее время ведутся работы по увеличению его мощностей.
В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Ранее глава Европарламента Роберта Метсола заявила польскому агентству РАР, что Евросоюз должен продолжать торговые переговоры с США после избрания Дональда Трампа, но быть готовым к ответным мерам в случае повышения пошлин на товары.
Трамп во время первого срока на посту президента США ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года, уже при бывшем президенте США Джо Байдене, между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как Соединенные Штаты приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.
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