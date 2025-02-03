Премьер Дании пригрозила жестко ответить на введение Трампом пошлин
Премьер Фредериксен: Европе придется жестко ответить, если Трамп введет пошлины
© AP Photo / Virginia MayoМетте Фредериксен
© AP Photo / Virginia Mayo
Метте Фредериксен. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европе придётся жёстко ответить, если президент США Дональд Трамп введёт пошлины на товары из ЕС, что коснётся в том числе простых людей.
Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины в отношении товаров из Евросоюза, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону.
"Нам, к сожалению, придётся дать жёсткий ответ. Когда я говорю "к сожалению", это означает, что это затронет обычных людей... Это затронет сотрудников и компании в США, Европе, Канаде и других странах, вовлечённых в это... Но очевидно, что если США окажут жёсткое давление на европейский рынок, мы ничего не сможем сделать, кроме как жёстко ответить", - приводит слова Фредериксен датская телерадиокомпания DR.
По данным телерадиокомпании, Фредериксен также заявила, что не поддерживает торговую войну, поскольку именно торговля способствует экономическому росту.
Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.
В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Ранее глава Европарламента Роберта Метсола заявила польскому агентству РАР, что Евросоюз должен продолжать торговые переговоры с США после избрания Трампа, но быть готовым к ответным мерам в случае повышения пошлин на товары.
Трамп во время первого срока на посту президента США ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года, уже при бывшем президенте США Джо Байдене, между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как Соединенные Штаты приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.