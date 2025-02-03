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Премьер Норвегии раскритиковал намерение Трампа ввести пошлины против ЕС
Премьер Норвегии раскритиковал намерение Трампа ввести пошлины против ЕС - РИА Новости, 03.02.2025
Премьер Норвегии раскритиковал намерение Трампа ввести пошлины против ЕС
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре раскритиковал решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары из Канады, Мексики и КНР и его намерение... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T13:48:00+03:00
2025-02-03T13:48:00+03:00
2025-02-03T13:48:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре раскритиковал решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары из Канады, Мексики и КНР и его намерение ввести пошлины против ЕС, заявив, что от них проиграют все. Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. "На самом деле я не вижу в этом ничего позитивного. В мире, в котором вводятся такие пошлины по отношению друг к другу, проиграют все", - заявил Стёре норвежской телерадиокомпании NRK, комментируя решение Трампа ввести пошлины на товары из Канады, Мексики и КНР и намерение ввести пошлины против ЕС. Как пишет NRK, Стёре рассчитывает на то, что если США введут пошлины в отношении Европы, она ответит тем же. "Норвегия должна заботиться о своих собственных интересах. Самое главное для нас - экспорт в Европу. И мы должны избежать повышения пошлин между Норвегией и Европой", - отметил норвежский премьер. Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Ранее глава Европарламента Роберта Метсола заявила польскому агентству РАР, что Евросоюз должен продолжать торговые переговоры с США после избрания Дональда Трампа, но быть готовым к ответным мерам в случае повышения пошлин на товары. Трамп во время первого срока на посту президента США ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года, уже при бывшем президенте США Джо Байдене, между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как Соединенные Штаты приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.
https://ria.ru/20250201/tramp-1996738234.html
https://ria.ru/20250203/poshliny-1996938044.html
https://ria.ru/20250104/nalogi-1992519811.html
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экономика, цены на нефть, сша, канада, мексика, дональд трамп, роберта метсола, джо байден, евросоюз, европарламент, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Экономика, Цены на нефть, США, Канада, Мексика, Дональд Трамп, Роберта Метсола, Джо Байден, Евросоюз, Европарламент, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Премьер Норвегии раскритиковал намерение Трампа ввести пошлины против ЕС
Премьер Норвегии Стёре раскритиковал намерение Трампа ввести пошлины против ЕС