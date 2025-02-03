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Шольц не исключил контрмер ЕС в случае введения США пошлин - РИА Новости, 03.02.2025
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14:49 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/poshliny-1997103854.html
Шольц не исключил контрмер ЕС в случае введения США пошлин
Шольц не исключил контрмер ЕС в случае введения США пошлин - РИА Новости, 03.02.2025
Шольц не исключил контрмер ЕС в случае введения США пошлин
Европейский Союз, будучи сильным экономическим регионом, может и будет отвечать зеркально на возможное введение пошлин новой администрацией президента США... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T14:49:00+03:00
2025-02-03T14:49:00+03:00
сша
европа
канада
дональд трамп
олаф шольц
роберта метсола
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Европейский Союз, будучи сильным экономическим регионом, может и будет отвечать зеркально на возможное введение пошлин новой администрацией президента США Дональда Трампа, однако целью ЕС остаётся сотрудничество с США, заявил в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц в ходе неформальной встречи глав стран ЕС. "Мы будем активно обсуждать сотрудничество с США. И США, и Европа выигрывают от обмена товарами и услугами. Если таможенная политика сейчас усложнит этот процесс, это будет плохо как для США, так и для Европы. Ясно одно: как сильный экономический регион, мы можем сами определять свои условия и реагировать на пошлинную политику пошлинной политикой. Мы должны и будем это делать, но при этом наша перспектива и цель должны заключаться в том, чтобы действовать в направлении сотрудничества", - заявил Шольц, его выход к прессе транслировался на сайте Европейской комиссии. Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Ранее глава Европарламента Роберта Метсола заявила польскому агентству РАР, что Евросоюз должен продолжать торговые переговоры с США после избрания Трампа, но быть готовым к ответным мерам в случае повышения пошлин на товары. Трамп во время первого срока на посту президента США ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года, уже при бывшем президенте США Джо Байдене, между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как Соединенные Штаты приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.
https://ria.ru/20250203/makron-1997059137.html
https://ria.ru/20250203/tusk-1997051104.html
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сша, европа, канада, дональд трамп, олаф шольц, роберта метсола, евросоюз, европарламент, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
США, Европа, Канада, Дональд Трамп, Олаф Шольц, Роберта Метсола, Евросоюз, Европарламент, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Шольц не исключил контрмер ЕС в случае введения США пошлин

Шольц: ЕС может зеркально ответить на введение пошлин администрацией Трампа

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Европейский Союз, будучи сильным экономическим регионом, может и будет отвечать зеркально на возможное введение пошлин новой администрацией президента США Дональда Трампа, однако целью ЕС остаётся сотрудничество с США, заявил в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц в ходе неформальной встречи глав стран ЕС.
"Мы будем активно обсуждать сотрудничество с США. И США, и Европа выигрывают от обмена товарами и услугами. Если таможенная политика сейчас усложнит этот процесс, это будет плохо как для США, так и для Европы. Ясно одно: как сильный экономический регион, мы можем сами определять свои условия и реагировать на пошлинную политику пошлинной политикой. Мы должны и будем это делать, но при этом наша перспектива и цель должны заключаться в том, чтобы действовать в направлении сотрудничества", - заявил Шольц, его выход к прессе транслировался на сайте Европейской комиссии.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Макрон призвал ЕС "заставить себя уважать" в случае введения пошлин
14:09
Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.
В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Ранее глава Европарламента Роберта Метсола заявила польскому агентству РАР, что Евросоюз должен продолжать торговые переговоры с США после избрания Трампа, но быть готовым к ответным мерам в случае повышения пошлин на товары.
Трамп во время первого срока на посту президента США ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года, уже при бывшем президенте США Джо Байдене, между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как Соединенные Штаты приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Туск призвал ЕС продемонстрировать силу в отношениях с США
13:59
 
СШАЕвропаКанадаДональд ТрампОлаф ШольцРоберта МетсолаЕвросоюзЕвропарламентВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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