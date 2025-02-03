https://ria.ru/20250203/polsha-1996996694.html
Активисты рассказали о нелегалах на польско-белорусской границе
Активисты рассказали о нелегалах на польско-белорусской границе - РИА Новости, 03.02.2025
Активисты рассказали о нелегалах на польско-белорусской границе
Число нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть из Белоруссии в Польшу и получают серьезные травмы и повреждения, резко возросло в последние месяцы,... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T11:29:00+03:00
2025-02-03T11:29:00+03:00
2025-02-03T11:29:00+03:00
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ВАРШАВА, 3 фев - РИА Новости. Число нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть из Белоруссии в Польшу и получают серьезные травмы и повреждения, резко возросло в последние месяцы, сообщили в опубликованном отчете "Врачи без границ". "Усиление милитаризации границы привело к резкому росту насилия и жестокому противодействию, в результате чего половина пациентов "Врачей без границ" получили физические травмы", — говорится в отчете организации. Активисты заявили, что большинство людей, которых они встречают в лесу, — мужчины, но женщины и дети также есть. Один из врачей рассказал, что ей часто приходится лечить инфицированные раны, растяжения и ушибы, полученные в результате побоев или падений. Активисты обращают внимание на нехватку гуманитарной помощи и необходимость немедленного исправления ситуации. "Количество случаев преднамеренного насилия в 2024 году удвоилось по сравнению с 2023 годом. У большинства пациентов наблюдались признаки психического расстройства, 22 из них находились в крайне тяжелом психическом состоянии", — сказано в отчете. Врачи подчеркивают, что жизнь мигрантов в лесах Подлясья находится под угрозой. Люди прибывают независимо от погодных условий, зачастую им приходится проводить в лесу по несколько недель. "Последствия ужасающие: более половины пациентов "Врачей без границ" страдают от обморожений, синдрома траншейной стопы, гипотермии и крайнего истощения. 24 процента страдают от желудочно-кишечных инфекций или обезвоживания из-за ограниченного доступа к воде и пище, находясь в сложных условиях между Польшей и Белоруссией", — отмечают медики. "Врачи без границ" оказывают помощь людям с переломами, ранениями от резиновых пуль и колючей проволоки, травмами от слезоточивого газа и укусами собак. "Примерно половина наших пациентов получили травмы, связанные с насилием", — рассказала радиостанции TOK FM представитель организации Драгинья Надаждин. Активисты заявили, что, поскольку другие организации не имеют доступа к буферной зоне, где все еще находятся люди, гуманитарная помощь в этом районе ограничена. "Отсутствие доступа к гуманитарной помощи увеличивает потребности людей и риски для здоровья. Без полного доступа к этому району страдания людей, находящихся в этих зонах, продолжают усугубляться", — говорится в докладе. Гуманитарный кризис на польско-белорусской границе продолжается уже более трех лет. На границе появляются люди из Сирии, Ирака, Конго, Эфиопии, Сомали и многих других стран. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопилось несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Ранее официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев заявлял РИА Новости, что целый ряд силовых структур, включая пограничников, военных и полицию, причастны к случаям жестокого обращения с мигрантами в Польше. Он передал слова мигрантов, которые рассказали, что "избиениям они подвергаются не только со стороны пограничников, но и в том числе со стороны полиции, военнослужащих войска польского и отрядов специального назначения, мигранты научились их распознавать по элементам формы одежды и соответствующим надписям на технике". Почти ежедневно белорусский госпогранкомитет сообщает о том, что польские, латвийские силовики избивают беженцев на границе с Белоруссии, а затем насильно выгоняют их на белорусскую территорию. В марте прошлого года перед зданием канцелярии премьер-министра Польши в Варшаве прошла уличная акция против жестокого обращения с нелегальными мигрантами. Несколько сотен человек пришли в понедельник вечером к Канцелярии премьер-министра с требованием прекратить вывозить на границу нелегалов, которые уже пересекли границу, но были пойманы на территории Польши. По поручению президента Польши Анджея Дуды на границе с Белоруссией возводится так называемый "железный занавес". Строить пятиметровый забор начали в 2021 году, на его строительство выделено около 2,5 миллиарда долларов. Польская сторона оборудовала в этом заборе калитки якобы для миграции диких животных.
https://ria.ru/20241130/polsha-1986630224.html
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в мире, здоровье - общество, польша, белоруссия, варшава, александр лукашенко, сергей дмитриев, анджей дуда
В мире, Здоровье - Общество, Польша, Белоруссия, Варшава, Александр Лукашенко, Сергей Дмитриев, Анджей Дуда
Активисты рассказали о нелегалах на польско-белорусской границе
Активисты отметили рост насилия против нелегалов на польско-белорусской границе
ВАРШАВА, 3 фев - РИА Новости. Число нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть из Белоруссии в Польшу и получают серьезные травмы и повреждения, резко возросло в последние месяцы, сообщили в опубликованном отчете "Врачи без границ".
"Усиление милитаризации границы привело к резкому росту насилия и жестокому противодействию, в результате чего половина пациентов "Врачей без границ" получили физические травмы", — говорится в отчете организации. Активисты заявили, что большинство людей, которых они встречают в лесу, — мужчины, но женщины и дети также есть. Один из врачей рассказал, что ей часто приходится лечить инфицированные раны, растяжения и ушибы, полученные в результате побоев или падений.
Активисты обращают внимание на нехватку гуманитарной помощи и необходимость немедленного исправления ситуации. "Количество случаев преднамеренного насилия в 2024 году удвоилось по сравнению с 2023 годом. У большинства пациентов наблюдались признаки психического расстройства, 22 из них находились в крайне тяжелом психическом состоянии", — сказано в отчете.
Врачи подчеркивают, что жизнь мигрантов в лесах Подлясья находится под угрозой. Люди прибывают независимо от погодных условий, зачастую им приходится проводить в лесу по несколько недель. "Последствия ужасающие: более половины пациентов "Врачей без границ" страдают от обморожений, синдрома траншейной стопы, гипотермии и крайнего истощения. 24 процента страдают от желудочно-кишечных инфекций или обезвоживания из-за ограниченного доступа к воде и пище, находясь в сложных условиях между Польшей и Белоруссией", — отмечают медики.
"Врачи без границ" оказывают помощь людям с переломами, ранениями от резиновых пуль и колючей проволоки, травмами от слезоточивого газа и укусами собак. "Примерно половина наших пациентов получили травмы, связанные с насилием", — рассказала радиостанции TOK FM представитель организации Драгинья Надаждин.
Активисты заявили, что, поскольку другие организации не имеют доступа к буферной зоне, где все еще находятся люди, гуманитарная помощь в этом районе ограничена. "Отсутствие доступа к гуманитарной помощи увеличивает потребности людей и риски для здоровья. Без полного доступа к этому району страдания людей, находящихся в этих зонах, продолжают усугубляться", — говорится в докладе.
Гуманитарный кризис на польско-белорусской границе продолжается уже более трех лет. На границе появляются люди из Сирии, Ирака, Конго, Эфиопии, Сомали и многих других стран.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопилось несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко
отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Ранее официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев
заявлял РИА Новости, что целый ряд силовых структур, включая пограничников, военных и полицию, причастны к случаям жестокого обращения с мигрантами в Польше
. Он передал слова мигрантов, которые рассказали, что "избиениям они подвергаются не только со стороны пограничников, но и в том числе со стороны полиции, военнослужащих войска польского и отрядов специального назначения, мигранты научились их распознавать по элементам формы одежды и соответствующим надписям на технике". Почти ежедневно белорусский госпогранкомитет сообщает о том, что польские, латвийские силовики избивают беженцев на границе с Белоруссии
, а затем насильно выгоняют их на белорусскую территорию.
В марте прошлого года перед зданием канцелярии премьер-министра Польши в Варшаве
прошла уличная акция против жестокого обращения с нелегальными мигрантами.
Несколько сотен человек пришли в понедельник вечером к Канцелярии премьер-министра с требованием прекратить вывозить на границу нелегалов, которые уже пересекли границу, но были пойманы на территории Польши.
По поручению президента Польши Анджея Дуды
на границе с Белоруссией возводится так называемый "железный занавес". Строить пятиметровый забор начали в 2021 году, на его строительство выделено около 2,5 миллиарда долларов. Польская сторона оборудовала в этом заборе калитки якобы для миграции диких животных.