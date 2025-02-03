В Петербурге пьяный мужчина напал на фельдшера скорой
В Петербурге упавший в обморок пьяный мужчина пришел в себя и напал на фельдшера
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Пьяный житель Санкт-Петербурга, пришедший в себя после того, как потерял сознание в прачечной, напал на фельдшера бригады "скорой", которая оказывала ему помощь, мужчина задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, в ночь на понедельник в полицию Выборгского района Петербурга поступила телефонограмма из больницы, куда с ушибами головы и сотрясением мозга была доставлена 45-летняя женщина-фельдшер.
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После оказания медпомощи ее отпустили лечиться домой.
"Полицией установлено, что накануне вечером бригаде "скорой" поступило сообщение о неизвестном, потерявшем сознание в помещении прачечной в доме 16 по проспекту Художников. Чуть позже, когда ему оказывали помощь, 29-летний мужчина пришел в себя и проявил агрессию по отношению к прибывшим медикам, нанеся женщине-фельдшеру телесные повреждения", – говорится в сообщении.
Мужчину, который оказался пьян, задержали, в полиции на него составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Задержанный помещен в спецприемник, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключают в ГУМВД.
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