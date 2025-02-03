https://ria.ru/20250203/panama-1997160786.html

Эксперт прокомментировал решение Трампа по Панаме

Эксперт прокомментировал решение Трампа по Панаме - РИА Новости, 03.02.2025

Эксперт прокомментировал решение Трампа по Панаме

Прекращение участия Панамы в китайской инициативе "Один пояс - один путь" в результате давления президента США Дональда Трампа обострит торговые войны... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T18:02:00+03:00

2025-02-03T18:02:00+03:00

2025-02-03T18:02:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Прекращение участия Панамы в китайской инициативе "Один пояс - один путь" в результате давления президента США Дональда Трампа обострит торговые войны Соединенных Штатов и КНР, заявил РИА Новости заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, президент Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона, член РСМД Сергей Санакоев. Ранее госсекретарь США Марко Рубио совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю Мулино, что Трамп против сохранения статус-кво Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион. После переговоров панамский лидер сообщил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс - один путь". "Здесь политические (последствия - ред.) прежде всего, потому что речь идет практически о давлении со стороны США и принятии таких решений, которые наносят ущерб логистическим путям доставки китайских грузов. Собственно говоря, в 2013 году доктрина "Один пояс - один путь" была именно поэтому председателем Си Цзиньпином предложена с тем, чтобы не было таких правовых коллизий, таких нарушений международного права со стороны так называемого "гегемона", - сказал Сергей Санакоев. Китайская инициатива "Один пояс - один путь" нацелена на соединение 65 стран мира посредством цифровой и физической инфраструктуры, включая строительство дорог, портов и телекоммуникационных сетей, предоставление этим странам экономических возможностей для развития инфраструктуры. "Что касается экономического ущерба, с одной стороны, можно предположить, что земля круглая и любую доставку можно осуществлять разными путями. Не через Панаму, так через другой путь. Но это, конечно, всё приводит и к удорожанию, и, соответственно, наносит определенный материальный ущерб… Это не сильно изменит присутствие в регионе, поскольку в любом случае найдутся альтернативны. Вопрос новых коридоров, даже нового канала, который проектируется с участием китайских специалистов в Никарагуа", - добавил Сергей Санакоев. Эксперт считает, что сотрудничество Китая с латиноамериканскими странами в любом случае продолжится. "Но, безусловно, это вызовет и ответные меры со стороны китайцев против США. То есть мы будем наблюдать обострение торговых войн между США и Китаем", - подытожил он.

https://ria.ru/20250203/panama-1997060033.html

https://ria.ru/20250202/tramp-1996929171.html

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сша, китай, панама, сергей санакоев, дональд трамп, марко рубио, в мире