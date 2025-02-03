https://ria.ru/20250203/opek-1997126749.html

Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание

Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание - РИА Новости, 03.02.2025

Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) начинает заседание в формате видеоконференции, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T16:17:00+03:00

2025-02-03T16:17:00+03:00

2025-02-03T16:17:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) начинает заседание в формате видеоконференции, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. Традиционно мониторинговый комитет не принимает никаких решений по судьбе сделки, но дает альянсу рекомендации относительно целесообразности корректировки параметров соглашения и созыва внеочередного собрания всех глав делегаций. Однако страны с добровольными ограничениями добычи могут объявить о своих действиях и без общей встречи. Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил журналистам в среду, что ОПЕК+ на встрече планирует принять согласованную позицию в части планов США по увеличению добычи нефти. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что в условиях неопределенности на мировом рынке нефти, в том числе связанной с перспективами роста американских поставок, ОПЕК+ на заседании мониторингового комитета продолжит выжидать. Они прогнозируют, что пока не будет вынесено никаких рекомендаций по изменению текущих параметров сделки. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - на декабрьской встрече было решено отменять не с января 2025 года, как планировалось, а с апреля. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они будут постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваться для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, Россия, Ирак и Казахстан до конца июня 2026 года будут компенсировать перепроизводство нефти, допущенное в прошлом году.

https://ria.ru/20250124/neft-1995312089.html

https://ria.ru/20250129/opek-1996111740.html

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экономика, казахстан, опек, россия, сша