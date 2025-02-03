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Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание - РИА Новости, 03.02.2025
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16:17 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/opek-1997126749.html
Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание
Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание - РИА Новости, 03.02.2025
Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) начинает заседание в формате видеоконференции, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T16:17:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) начинает заседание в формате видеоконференции, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. Традиционно мониторинговый комитет не принимает никаких решений по судьбе сделки, но дает альянсу рекомендации относительно целесообразности корректировки параметров соглашения и созыва внеочередного собрания всех глав делегаций. Однако страны с добровольными ограничениями добычи могут объявить о своих действиях и без общей встречи. Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил журналистам в среду, что ОПЕК+ на встрече планирует принять согласованную позицию в части планов США по увеличению добычи нефти. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что в условиях неопределенности на мировом рынке нефти, в том числе связанной с перспективами роста американских поставок, ОПЕК+ на заседании мониторингового комитета продолжит выжидать. Они прогнозируют, что пока не будет вынесено никаких рекомендаций по изменению текущих параметров сделки. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - на декабрьской встрече было решено отменять не с января 2025 года, как планировалось, а с апреля. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они будут постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваться для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, Россия, Ирак и Казахстан до конца июня 2026 года будут компенсировать перепроизводство нефти, допущенное в прошлом году.
https://ria.ru/20250124/neft-1995312089.html
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экономика, казахстан, опек, россия, сша
Экономика, Казахстан, ОПЕК, Россия, США
Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) начинает заседание в формате видеоконференции, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
Традиционно мониторинговый комитет не принимает никаких решений по судьбе сделки, но дает альянсу рекомендации относительно целесообразности корректировки параметров соглашения и созыва внеочередного собрания всех глав делегаций. Однако страны с добровольными ограничениями добычи могут объявить о своих действиях и без общей встречи.
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Песков прокомментировал призыв Трампа к ОПЕК снизить цены на нефть
24 января, 13:09
Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил журналистам в среду, что ОПЕК+ на встрече планирует принять согласованную позицию в части планов США по увеличению добычи нефти.
Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что в условиях неопределенности на мировом рынке нефти, в том числе связанной с перспективами роста американских поставок, ОПЕК+ на заседании мониторингового комитета продолжит выжидать. Они прогнозируют, что пока не будет вынесено никаких рекомендаций по изменению текущих параметров сделки.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - на декабрьской встрече было решено отменять не с января 2025 года, как планировалось, а с апреля.
В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они будут постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваться для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, Россия, Ирак и Казахстан до конца июня 2026 года будут компенсировать перепроизводство нефти, допущенное в прошлом году.
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