Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) начинает заседание в формате видеоконференции, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
Традиционно мониторинговый комитет не принимает никаких решений по судьбе сделки, но дает альянсу рекомендации относительно целесообразности корректировки параметров соглашения и созыва внеочередного собрания всех глав делегаций. Однако страны с добровольными ограничениями добычи могут объявить о своих действиях и без общей встречи.
Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил журналистам в среду, что ОПЕК+ на встрече планирует принять согласованную позицию в части планов США по увеличению добычи нефти.
Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что в условиях неопределенности на мировом рынке нефти, в том числе связанной с перспективами роста американских поставок, ОПЕК+ на заседании мониторингового комитета продолжит выжидать. Они прогнозируют, что пока не будет вынесено никаких рекомендаций по изменению текущих параметров сделки.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - на декабрьской встрече было решено отменять не с января 2025 года, как планировалось, а с апреля.
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