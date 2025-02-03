https://ria.ru/20250203/ogranicheniya-1996944674.html

В пяти российских аэропортах ввели временные ограничения

В пяти российских аэропортах ввели временные ограничения - РИА Новости, 03.02.2025

В пяти российских аэропортах ввели временные ограничения

Временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в аэропортах Астрахани, Казани, Ульяновска, Нижнекамска и Саратова с целью обеспечения безопасности... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T04:41:00+03:00

2025-02-03T04:41:00+03:00

2025-02-03T04:41:00+03:00

астрахань

казань

ульяновск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в аэропортах Астрахани, Казани, Ульяновска, Нижнекамска и Саратова с целью обеспечения безопасности полетов ВС, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Астрахань (Нариманово; код ИКАО: URWA), Казань (UWKD), Нижнекамск (Бегишево; UWKE), Саратов (Гагарин; UWSG), Ульяновск (Баратаевка; UWLL)", - написал он в Telegram-канале. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы. "Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - добавил Кореняко.

https://ria.ru/20250203/rosaviatsiya-1996937803.html

астрахань

казань

ульяновск

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астрахань, казань, ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации