ТЦ рядом с местом взрыва в ЖК "Алые паруса" работает в штатном режиме

ТЦ "Щука" недалеко от места взрыва в ЖК "Алые паруса" работает в штатном режиме
Неустановленное взрывное устройство заложили в лифтовом холле высотки.
Неустановленное взрывное устройство заложили в лифтовом холле высотки.
По словам представителя экстренных служб, мощность взрывного устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.
По словам представителя экстренных служб, мощность взрывного устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.
Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.
Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.
Позднее в больнице от полученных ранений умер основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян.
Позднее в больнице от полученных ранений умер основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян.
Саркисян числится в базе скандально известного сайта "Миротворец", где его обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", "коллаборационной деятельности", а также участии в российской спецоперации. Кроме того, с 2015 года он находится в базе разыскиваемых лиц МВД Украины.
Саркисян числится в базе скандально известного сайта "Миротворец", где его обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", "коллаборационной деятельности", а также участии в российской спецоперации. Кроме того, с 2015 года он находится в базе разыскиваемых лиц МВД Украины.
Мэр Горловки, почетным гражданином которой является Саркисян, назвал инцидент терактом.
Мэр Горловки, почетным гражданином которой является Саркисян, назвал инцидент терактом.
После взрыва на месте преступления работали сотрудники СК и других ведомств, двор и парковку рядом со зданием осматривали кинологи с собаками. Сейчас территория все еще оцеплена, на месте происшествия остаются несколько автомобилей экстренных служб: скорой помощи, полиции и пожарных.
После взрыва на месте преступления работали сотрудники СК и других ведомств, двор и парковку рядом со зданием осматривали кинологи с собаками. Сейчас территория все еще оцеплена, на месте происшествия остаются несколько автомобилей экстренных служб: скорой помощи, полиции и пожарных.
Столичный главк СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве общеопасным способом и покушении на убийство двух и более лиц.
Столичный главк СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве общеопасным способом и покушении на убийство двух и более лиц.
В здании из-за взрыва получили повреждения четыре лифта, все остекление в холле подъезда и стены, а также входные двери. Несущие конструкции дома не пострадали.
В здании из-за взрыва получили повреждения четыре лифта, все остекление в холле подъезда и стены, а также входные двери. Несущие конструкции дома не пострадали.
Неустановленное взрывное устройство заложили в лифтовом холле высотки.
По словам представителя экстренных служб, мощность взрывного устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.
Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.
Позднее в больнице от полученных ранений умер основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян.
Саркисян числится в базе скандально известного сайта "Миротворец", где его обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", "коллаборационной деятельности", а также участии в российской спецоперации. Кроме того, с 2015 года он находится в базе разыскиваемых лиц МВД Украины.
Мэр Горловки, почетным гражданином которой является Саркисян, назвал инцидент терактом.
После взрыва на месте преступления работали сотрудники СК и других ведомств, двор и парковку рядом со зданием осматривали кинологи с собаками. Сейчас территория все еще оцеплена, на месте происшествия остаются несколько автомобилей экстренных служб: скорой помощи, полиции и пожарных.
Столичный главк СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве общеопасным способом и покушении на убийство двух и более лиц.
В здании из-за взрыва получили повреждения четыре лифта, все остекление в холле подъезда и стены, а также входные двери. Несущие конструкции дома не пострадали.