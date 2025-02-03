https://ria.ru/20250203/moskva-1997157854.html

ТЦ рядом с местом взрыва в ЖК "Алые паруса" работает в штатном режиме

ТЦ рядом с местом взрыва в ЖК "Алые паруса" работает в штатном режиме - РИА Новости, 03.02.2025

ТЦ рядом с местом взрыва в ЖК "Алые паруса" работает в штатном режиме

Торговый центр "Щука", находящийся неподалеку от места взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве, работает в штатном режиме после закрытия в понедельник, передает... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T17:52:00+03:00

2025-02-03T17:52:00+03:00

2025-02-03T18:00:00+03:00

происшествия

россия

донецкая народная республика

армен саркисян (днр)

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в жк "алые паруса" в москве

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Торговый центр "Щука", находящийся неподалеку от места взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве, работает в штатном режиме после закрытия в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из них впоследствии скончался в больнице - это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян. Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, донецкая народная республика, армен саркисян (днр), следственный комитет россии (ск рф), взрыв в жк "алые паруса" в москве