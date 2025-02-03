https://ria.ru/20250203/milliardery-1996961578.html

Состояние богатейших россиян выросло в январе на 14,2 миллиарда долларов

Состояние богатейших россиян выросло в январе на 14,2 миллиарда долларов - РИА Новости, 03.02.2025

Состояние богатейших россиян выросло в январе на 14,2 миллиарда долларов

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло в январе на 14,2 миллиарда долларов; больше всех прибавил Алишер Усманов ("Металлоинвест",... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T09:28:00+03:00

2025-02-03T09:28:00+03:00

2025-02-03T09:28:00+03:00

экономика

россия

алишер усманов

владимир потанин

вагит алекперов

металлоинвест

мегафон

норильский никель

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло в январе на 14,2 миллиарда долларов; больше всех прибавил Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), занявший восьмую строчку рейтинга, его состояние выросло на 2,75 миллиарда долларов - до 17,5 миллиардов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 25 граждан России, их общее состояние на 3 февраля составляет 361,75 миллиарда долларов. Самым богатым из них стал один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, чье состояние при этом снизилось на 1,53 миллиарда долларов, до 30,3 миллиарда. Второе место занимает совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, чей капитал поднялся на 689 миллионов долларов, до 27,9 миллиарда. На третьем месте основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, чей капитал вырос на 2,52 миллиарда, достигнув 26,7 миллиарда. Четвертую строчку занимает бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который снизил состояние на 2,36 миллиарда долларов, до 26,6 миллиарда. На пятое место с четвертого опустился совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, который при этом разбогател на 647 миллионов долларов, его состояние сейчас оценивается в 25,4 миллиарда. Шестое место сохранилось у бывшего бенефициара компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС), его состояние поднялось на 1,71 миллиарда долларов и составило 22 миллиарда. Седьмым стал Михаил Прохоров (группа "Онэксим"), он увеличил состояние на 677 миллионов долларов, до 19,1 миллиарда. На девятом месте - основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние выросло на 957 миллионов долларов, до 15,9 миллиарда. Десятку лидеров по-прежнему замыкает бизнесмен Дмитрий Рыболовлев (рост состояния на 349 миллионов долларов, до 13,3 миллиарда). При этом состояние основательницы Wildberries Татьяны Ким (19-е место) выросло на 1,08 миллиарда долларов, до 8,5 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20250102/milliardery-1992304702.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, алишер усманов, владимир потанин, вагит алекперов, металлоинвест, мегафон, норильский никель