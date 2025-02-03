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Макрон призвал ЕС "заставить себя уважать" в случае введения пошлин - РИА Новости, 03.02.2025
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14:09 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/makron-1997059137.html
Макрон призвал ЕС "заставить себя уважать" в случае введения пошлин
Макрон призвал ЕС "заставить себя уважать" в случае введения пошлин - РИА Новости, 03.02.2025
Макрон призвал ЕС "заставить себя уважать" в случае введения пошлин
Если новая администрация США решит ввести торговые пошлины на товары из Евросоюза, он должен будет "заставить себя уважать" и дать ответ, заявил президент... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T14:09:00+03:00
2025-02-03T14:09:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Если новая администрация США решит ввести торговые пошлины на товары из Евросоюза, он должен будет "заставить себя уважать" и дать ответ, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Европа находится в решающем для ее будущего моменте. То, что мы видим с точки зрения заявлений США и администрации (Дональда) Трампа, подталкивает европейцев к объединению… Это касается и вопросов экономики и торговли, необходимо стратегическое пробуждение ЕС… Если нас атакуют в торговых вопросах, Европа как держава должна заставить себя уважать и поэтому дать ответ", - заявил Макрон по прибытии на неформальный саммит ЕС в Брюсселе. Он отметил, что давно призывает к большей независимости и стратегической автономии Европы. По его словам, заявления Трампа и конфликт на Украине подталкивают ЕС "к проактивности в отношении темы его коллективной безопасности, чтобы идти дальше в плане своей оборонной промышленности, технологической и производственной базы, признания, что нужно больше инвестировать и выбирать европейское". По мнению президента Франции, финансирование этой стратегической автономии должно осуществляться из национальных бюджетов, но также необходимо привлекать "больше государственных и частных инвестиций на уровне ЕС". Макрон напомнил, что Франция продолжает наращивать своей военный бюджет. Согласно принятому во Франции закону "о военном программировании" на 2024-2030 годы, бюджет военного ведомства к концу этого срока вырастет вдвое за последние 15 лет. В 2025 году, несмотря на сокращение бюджета страны, военное ведомство должно получить на 3.3 миллиарда евро больше, на общую сумму 50,5 миллиарда евро. Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Ранее он подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Ранее глава Европарламента Роберта Метсола заявила польскому агентству РАР, что Евросоюз должен продолжать торговые переговоры с США после избрания Дональда Трампа, но быть готовым к ответным мерам в случае повышения пошлин на товары. Трамп во время первого срока на посту президента США ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года, уже при бывшем президенте США Джо Байдене, между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как Соединенные Штаты приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.
https://ria.ru/20250201/tramp-1996738234.html
https://ria.ru/20250203/premer-1997053093.html
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цены на нефть, сша, франция, европа, дональд трамп, эммануэль макрон, роберта метсола, евросоюз, европарламент, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Цены на нефть, США, Франция, Европа, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Роберта Метсола, Евросоюз, Европарламент, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Макрон призвал ЕС "заставить себя уважать" в случае введения пошлин

Макрон: если США введут торговые пошлины, Европа должна заставить себя уважать

© Sputnik / Раду Прока | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Sputnik / Раду Прока
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Эммануэль Макрон. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Если новая администрация США решит ввести торговые пошлины на товары из Евросоюза, он должен будет "заставить себя уважать" и дать ответ, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Европа находится в решающем для ее будущего моменте. То, что мы видим с точки зрения заявлений США и администрации (Дональда) Трампа, подталкивает европейцев к объединению… Это касается и вопросов экономики и торговли, необходимо стратегическое пробуждение ЕС… Если нас атакуют в торговых вопросах, Европа как держава должна заставить себя уважать и поэтому дать ответ", - заявил Макрон по прибытии на неформальный саммит ЕС в Брюсселе.
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Он отметил, что давно призывает к большей независимости и стратегической автономии Европы. По его словам, заявления Трампа и конфликт на Украине подталкивают ЕС "к проактивности в отношении темы его коллективной безопасности, чтобы идти дальше в плане своей оборонной промышленности, технологической и производственной базы, признания, что нужно больше инвестировать и выбирать европейское".
По мнению президента Франции, финансирование этой стратегической автономии должно осуществляться из национальных бюджетов, но также необходимо привлекать "больше государственных и частных инвестиций на уровне ЕС".
Макрон напомнил, что Франция продолжает наращивать своей военный бюджет. Согласно принятому во Франции закону "о военном программировании" на 2024-2030 годы, бюджет военного ведомства к концу этого срока вырастет вдвое за последние 15 лет. В 2025 году, несмотря на сокращение бюджета страны, военное ведомство должно получить на 3.3 миллиарда евро больше, на общую сумму 50,5 миллиарда евро.
Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Ранее он подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.
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В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Ранее глава Европарламента Роберта Метсола заявила польскому агентству РАР, что Евросоюз должен продолжать торговые переговоры с США после избрания Дональда Трампа, но быть готовым к ответным мерам в случае повышения пошлин на товары.
Трамп во время первого срока на посту президента США ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года, уже при бывшем президенте США Джо Байдене, между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как Соединенные Штаты приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.
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Цены на нефтьСШАФранцияЕвропаДональд ТрампЭммануэль МакронРоберта МетсолаЕвросоюзЕвропарламентВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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