Конюхов, пересекающий Южную Атлантику, попадет в мощный шторм
Конюхов, пересекающий в лодке Южную Атлантику, попадет ночью в мощный шторм
© Фото : Клуб полярных путешествийФедор Конюхов
© Фото : Клуб полярных путешествий
Федор Конюхов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В ночь с 3 на 4 февраля российский путешественник Федор Конюхов, в одиночку на весельной лодке пересекающий Южную Атлантику, попадет в мощный шторм, сообщил руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов.
Конюхов начал экспедицию в направлении Австралии 5 декабря 2024 года. Нынешнее путешествие - второй этап кругосветного маршрута в Южном океане. С декабря 2018 по май 2019 года Конюхов на весельной лодке "Акрос" совершил первый в истории переход в южном Тихом океане по маршруту Новая Зеландия - мыс Горн. Как отмечал ранее Оскар Конюхов, впервые в истории человечества весельная лодка будет находиться в этих широтах - от мыса Горн по Южной Атлантике и через Южный Индийский океан в сторону Австралии еще никто не ходил. С начала экспедиции пройдено 5206,68 километра, или 2811,4 морских миль.
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"Сейчас наше внимание приковано к погоде и событиям в Южной Атлантике и к координатам весельной лодки "АКРОС". Федор Конюхов с конца января находится в зоне непрекращающихся штормов разной степени интенсивности, и с 3 на 4 февраля ему придется пережить самый мощный шторм с момента начала похода (стартовал 5 декабря). По прогнозу будет 45-50 узлов и волна 6-8 метров", - написал руководитель штаба в Telegram-канале.
Оскар Конюхов добавил, что несколько дней с запада лодку "АКРОС" догоняет сухогруз "YUHONG" под Панамским флагом курсом на Малайзию, и "в самый неподходящий момент" он будет проходить в опасной близости от лодки. В результате контейнеровоз прошел в 1,5 мили по правому борту, что доставило путешественнику хлопот.
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