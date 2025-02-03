https://ria.ru/20250203/konyukhov-1997198613.html

Конюхов, пересекающий Южную Атлантику, попадет в мощный шторм

Конюхов, пересекающий Южную Атлантику, попадет в мощный шторм - РИА Новости, 03.02.2025

Конюхов, пересекающий Южную Атлантику, попадет в мощный шторм

В ночь с 3 на 4 февраля российский путешественник Федор Конюхов, в одиночку на весельной лодке пересекающий Южную Атлантику, попадет в мощный шторм, сообщил... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T23:40:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В ночь с 3 на 4 февраля российский путешественник Федор Конюхов, в одиночку на весельной лодке пересекающий Южную Атлантику, попадет в мощный шторм, сообщил руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов. Конюхов начал экспедицию в направлении Австралии 5 декабря 2024 года. Нынешнее путешествие - второй этап кругосветного маршрута в Южном океане. С декабря 2018 по май 2019 года Конюхов на весельной лодке "Акрос" совершил первый в истории переход в южном Тихом океане по маршруту Новая Зеландия - мыс Горн. Как отмечал ранее Оскар Конюхов, впервые в истории человечества весельная лодка будет находиться в этих широтах - от мыса Горн по Южной Атлантике и через Южный Индийский океан в сторону Австралии еще никто не ходил. С начала экспедиции пройдено 5206,68 километра, или 2811,4 морских миль. "Сейчас наше внимание приковано к погоде и событиям в Южной Атлантике и к координатам весельной лодки "АКРОС". Федор Конюхов с конца января находится в зоне непрекращающихся штормов разной степени интенсивности, и с 3 на 4 февраля ему придется пережить самый мощный шторм с момента начала похода (стартовал 5 декабря). По прогнозу будет 45-50 узлов и волна 6-8 метров", - написал руководитель штаба в Telegram-канале. Оскар Конюхов добавил, что несколько дней с запада лодку "АКРОС" догоняет сухогруз "YUHONG" под Панамским флагом курсом на Малайзию, и "в самый неподходящий момент" он будет проходить в опасной близости от лодки. В результате контейнеровоз прошел в 1,5 мили по правому борту, что доставило путешественнику хлопот.

https://ria.ru/20240924/konyukhov-1974357220.html

https://ria.ru/20240710/muzey-1958837673.html

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в мире, федор конюхов, атлантический океан, россия