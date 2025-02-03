https://ria.ru/20250203/khamas-1997037118.html

ХАМАС пообещало освободить россиянина Труфанова из плена в ближайшее время

ХАМАС пообещало освободить россиянина Труфанова из плена в ближайшее время - РИА Новости, 03.02.2025

ХАМАС пообещало освободить россиянина Труфанова из плена в ближайшее время

Палестинское движение ХАМАС освободит российского гражданина Александра Труфанова из плена в ближайшее время в рамках договоренностей с Израилем, условия... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T13:16:00+03:00

2025-02-03T13:16:00+03:00

2025-02-03T13:19:00+03:00

хамас

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС освободит российского гражданина Александра Труфанова из плена в ближайшее время в рамках договоренностей с Израилем, условия освобождения уроженца Донбасса Максима Харкина станут предметом обсуждения на втором этапе сделки, заявил РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук."Один из них, (Александр) Труфанов, обязательно будет освобожден в ближайшее время. Он будет освобожден, несмотря на то, что он военнослужащий, но было принято решение освободить его на первом этапе сделки. Это наш ответный жест на позицию России по палестинскому вопросу", - сказал Марзук, находящийся с визитом в РФ.По его словам, судьба уроженца Донбасса Максима Харкина, будет решаться на втором этапе сделки с Израилем."Мы отреагировали на просьбу России только из уважения к президенту РФ Владимиру Путину. Харкин - военнопленный, переговоры о его освобождении будут вестись на втором этапе, а не на первом. Есть много деталей. Но в качестве ответного жеста России мы готовы освободить его в приоритетном порядке, чтобы его имя было в начале списка", - сказал Марзук.

https://ria.ru/20250202/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

хамас, в мире, россия