ХАМАС пообещало освободить россиянина Труфанова из плена в ближайшее время
Замглавы политбюро ХАМАС Марзук: россиянина Труфанова скоро освободят из плена
© Посольство Израиля в России/TelegramКадр видео Александра Труфанова, удерживаемого в заложниках в Газе
Кадр видео Александра Труфанова, удерживаемого в заложниках в Газе . Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС освободит российского гражданина Александра Труфанова из плена в ближайшее время в рамках договоренностей с Израилем, условия освобождения уроженца Донбасса Максима Харкина станут предметом обсуждения на втором этапе сделки, заявил РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.
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"Один из них, (Александр) Труфанов, обязательно будет освобожден в ближайшее время. Он будет освобожден, несмотря на то, что он военнослужащий, но было принято решение освободить его на первом этапе сделки. Это наш ответный жест на позицию России по палестинскому вопросу", - сказал Марзук, находящийся с визитом в РФ.
"Мы отреагировали на просьбу России только из уважения к президенту РФ Владимиру Путину. Харкин - военнопленный, переговоры о его освобождении будут вестись на втором этапе, а не на первом. Есть много деталей. Но в качестве ответного жеста России мы готовы освободить его в приоритетном порядке, чтобы его имя было в начале списка", - сказал Марзук.