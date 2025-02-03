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ХАМАС пообещало освободить россиянина Труфанова из плена в ближайшее время - РИА Новости, 03.02.2025
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13:16 03.02.2025 (обновлено: 13:19 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/khamas-1997037118.html
ХАМАС пообещало освободить россиянина Труфанова из плена в ближайшее время
ХАМАС пообещало освободить россиянина Труфанова из плена в ближайшее время - РИА Новости, 03.02.2025
ХАМАС пообещало освободить россиянина Труфанова из плена в ближайшее время
Палестинское движение ХАМАС освободит российского гражданина Александра Труфанова из плена в ближайшее время в рамках договоренностей с Израилем, условия... РИА Новости, 03.02.2025
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2025-02-03T13:19:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС освободит российского гражданина Александра Труфанова из плена в ближайшее время в рамках договоренностей с Израилем, условия освобождения уроженца Донбасса Максима Харкина станут предметом обсуждения на втором этапе сделки, заявил РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук."Один из них, (Александр) Труфанов, обязательно будет освобожден в ближайшее время. Он будет освобожден, несмотря на то, что он военнослужащий, но было принято решение освободить его на первом этапе сделки. Это наш ответный жест на позицию России по палестинскому вопросу", - сказал Марзук, находящийся с визитом в РФ.По его словам, судьба уроженца Донбасса Максима Харкина, будет решаться на втором этапе сделки с Израилем."Мы отреагировали на просьбу России только из уважения к президенту РФ Владимиру Путину. Харкин - военнопленный, переговоры о его освобождении будут вестись на втором этапе, а не на первом. Есть много деталей. Но в качестве ответного жеста России мы готовы освободить его в приоритетном порядке, чтобы его имя было в начале списка", - сказал Марзук.
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хамас, в мире, россия
ХАМАС, В мире, Россия
ХАМАС пообещало освободить россиянина Труфанова из плена в ближайшее время

Замглавы политбюро ХАМАС Марзук: россиянина Труфанова скоро освободят из плена

© Посольство Израиля в России/TelegramКадр видео Александра Труфанова, удерживаемого в заложниках в Газе
Кадр видео Александра Труфанова, удерживаемого в заложниках в Газе - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Посольство Израиля в России/Telegram
Кадр видео Александра Труфанова, удерживаемого в заложниках в Газе . Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС освободит российского гражданина Александра Труфанова из плена в ближайшее время в рамках договоренностей с Израилем, условия освобождения уроженца Донбасса Максима Харкина станут предметом обсуждения на втором этапе сделки, заявил РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.
«
"Один из них, (Александр) Труфанов, обязательно будет освобожден в ближайшее время. Он будет освобожден, несмотря на то, что он военнослужащий, но было принято решение освободить его на первом этапе сделки. Это наш ответный жест на позицию России по палестинскому вопросу", - сказал Марзук, находящийся с визитом в РФ.
По его словам, судьба уроженца Донбасса Максима Харкина, будет решаться на втором этапе сделки с Израилем.
"Мы отреагировали на просьбу России только из уважения к президенту РФ Владимиру Путину. Харкин - военнопленный, переговоры о его освобождении будут вестись на втором этапе, а не на первом. Есть много деталей. Но в качестве ответного жеста России мы готовы освободить его в приоритетном порядке, чтобы его имя было в начале списка", - сказал Марзук.
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