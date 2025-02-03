Рейтинг@Mail.ru
В ЮАР заявили о возможной приостановке поставок ископаемых в США - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 03.02.2025 (обновлено: 17:43 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/juar-1997146297.html
В ЮАР заявили о возможной приостановке поставок ископаемых в США
В ЮАР заявили о возможной приостановке поставок ископаемых в США - РИА Новости, 03.02.2025
В ЮАР заявили о возможной приостановке поставок ископаемых в США
Южно-Африканская Республика имеет возможность приостановить поставки полезных ископаемых в США в ответ на прекращение финансирования страны, ЮАР - "не нищая",... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T17:15:00+03:00
2025-02-03T17:43:00+03:00
цены на нефть
юар
сша
африка
дональд трамп
сирил рамафоса
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910913447_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_07e8b360933bff14b9d8207c49e9849c.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Южно-Африканская Республика имеет возможность приостановить поставки полезных ископаемых в США в ответ на прекращение финансирования страны, ЮАР - "не нищая", заявил министр минеральных и нефтяных ресурсов страны Гведе Манташе в понедельник. В январе президент ЮАР Сирил Рамафоса подписал законопроект, согласно которому правительство может при определенных обстоятельствах предложить "нулевую компенсацию" за земельное имущество, которое оно решит экспроприировать в общественных интересах. В связи с этим в понедельник президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что ЮАР "конфискует" земли и "очень плохо обращается с определенными классами людей", объявив о прекращении любого будущего финансирования страны до завершения расследования по земельному вопросу. "В моем кабинете есть те, кто постоянно беспокоятся о геополитике, об этой неизбежной угрозе того, что, раз мы приняли закон об экспроприации, Трамп приостановит финансирование ЮАР. Я сказал: ..."Давайте приостановим поставки полезных ископаемых в США". Вот и все. Если они не дают нам денег, давайте не будем давать им полезные ископаемые... Мы не нищие", - приводит издание TimesLive заявление Манташе на открытии форума Investing in African Mining Indaba в Кейптауне. Если страны Африки "будут всего бояться", то их ждет крах, добавил министр. Как считает Манташе, Африка должна осознать, что она производит большинство минеральных ресурсов в мире, и использовать это знание в своих интересах. Накануне Рамафоса в соцсети Х заявил, что готов обсудить с Трампом возникшую проблему и выразил уверенность в том, что будет достигнуто соглашение, однако напомнил, что подобные законы всегда существовали не только в ЮАР, но также в США и других странах.
https://ria.ru/20250108/alyaska-1992790485.html
юар
сша
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910913447_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_cf3207a006fb25a75802e6eeed1595c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, юар, сша, африка, дональд трамп, сирил рамафоса, в мире
Цены на нефть, ЮАР, США, Африка, Дональд Трамп, Сирил Рамафоса, В мире
В ЮАР заявили о возможной приостановке поставок ископаемых в США

Министр Манташе: ЮАР может приостановить поставки полезных ископаемых в США

© AFP 2024 / RODGER BOSCHФлаг ЮАР
Флаг ЮАР - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AFP 2024 / RODGER BOSCH
Флаг ЮАР. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Южно-Африканская Республика имеет возможность приостановить поставки полезных ископаемых в США в ответ на прекращение финансирования страны, ЮАР - "не нищая", заявил министр минеральных и нефтяных ресурсов страны Гведе Манташе в понедельник.
В январе президент ЮАР Сирил Рамафоса подписал законопроект, согласно которому правительство может при определенных обстоятельствах предложить "нулевую компенсацию" за земельное имущество, которое оно решит экспроприировать в общественных интересах. В связи с этим в понедельник президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что ЮАР "конфискует" земли и "очень плохо обращается с определенными классами людей", объявив о прекращении любого будущего финансирования страны до завершения расследования по земельному вопросу.
"В моем кабинете есть те, кто постоянно беспокоятся о геополитике, об этой неизбежной угрозе того, что, раз мы приняли закон об экспроприации, Трамп приостановит финансирование ЮАР. Я сказал: ..."Давайте приостановим поставки полезных ископаемых в США". Вот и все. Если они не дают нам денег, давайте не будем давать им полезные ископаемые... Мы не нищие", - приводит издание TimesLive заявление Манташе на открытии форума Investing in African Mining Indaba в Кейптауне.
Если страны Африки "будут всего бояться", то их ждет крах, добавил министр. Как считает Манташе, Африка должна осознать, что она производит большинство минеральных ресурсов в мире, и использовать это знание в своих интересах.
Накануне Рамафоса в соцсети Х заявил, что готов обсудить с Трампом возникшую проблему и выразил уверенность в том, что будет достигнуто соглашение, однако напомнил, что подобные законы всегда существовали не только в ЮАР, но также в США и других странах.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Аляска подала в суд на правительство США из-за ограничения бурения скважин
8 января, 09:08
 
Цены на нефтьЮАРСШААфрикаДональд ТрампСирил РамафосаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала