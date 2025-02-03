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В ЮАР заявили о возможной приостановке поставок ископаемых в США

В ЮАР заявили о возможной приостановке поставок ископаемых в США - РИА Новости, 03.02.2025

В ЮАР заявили о возможной приостановке поставок ископаемых в США

Южно-Африканская Республика имеет возможность приостановить поставки полезных ископаемых в США в ответ на прекращение финансирования страны, ЮАР - "не нищая",... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T17:15:00+03:00

2025-02-03T17:15:00+03:00

2025-02-03T17:43:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Южно-Африканская Республика имеет возможность приостановить поставки полезных ископаемых в США в ответ на прекращение финансирования страны, ЮАР - "не нищая", заявил министр минеральных и нефтяных ресурсов страны Гведе Манташе в понедельник. В январе президент ЮАР Сирил Рамафоса подписал законопроект, согласно которому правительство может при определенных обстоятельствах предложить "нулевую компенсацию" за земельное имущество, которое оно решит экспроприировать в общественных интересах. В связи с этим в понедельник президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что ЮАР "конфискует" земли и "очень плохо обращается с определенными классами людей", объявив о прекращении любого будущего финансирования страны до завершения расследования по земельному вопросу. "В моем кабинете есть те, кто постоянно беспокоятся о геополитике, об этой неизбежной угрозе того, что, раз мы приняли закон об экспроприации, Трамп приостановит финансирование ЮАР. Я сказал: ..."Давайте приостановим поставки полезных ископаемых в США". Вот и все. Если они не дают нам денег, давайте не будем давать им полезные ископаемые... Мы не нищие", - приводит издание TimesLive заявление Манташе на открытии форума Investing in African Mining Indaba в Кейптауне. Если страны Африки "будут всего бояться", то их ждет крах, добавил министр. Как считает Манташе, Африка должна осознать, что она производит большинство минеральных ресурсов в мире, и использовать это знание в своих интересах. Накануне Рамафоса в соцсети Х заявил, что готов обсудить с Трампом возникшую проблему и выразил уверенность в том, что будет достигнуто соглашение, однако напомнил, что подобные законы всегда существовали не только в ЮАР, но также в США и других странах.

https://ria.ru/20250108/alyaska-1992790485.html

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цены на нефть, юар, сша, африка, дональд трамп, сирил рамафоса, в мире