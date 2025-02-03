В ЮАР заявили о возможной приостановке поставок ископаемых в США
Министр Манташе: ЮАР может приостановить поставки полезных ископаемых в США
Флаг ЮАР. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Южно-Африканская Республика имеет возможность приостановить поставки полезных ископаемых в США в ответ на прекращение финансирования страны, ЮАР - "не нищая", заявил министр минеральных и нефтяных ресурсов страны Гведе Манташе в понедельник.
В январе президент ЮАР Сирил Рамафоса подписал законопроект, согласно которому правительство может при определенных обстоятельствах предложить "нулевую компенсацию" за земельное имущество, которое оно решит экспроприировать в общественных интересах. В связи с этим в понедельник президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что ЮАР "конфискует" земли и "очень плохо обращается с определенными классами людей", объявив о прекращении любого будущего финансирования страны до завершения расследования по земельному вопросу.
"В моем кабинете есть те, кто постоянно беспокоятся о геополитике, об этой неизбежной угрозе того, что, раз мы приняли закон об экспроприации, Трамп приостановит финансирование ЮАР. Я сказал: ..."Давайте приостановим поставки полезных ископаемых в США". Вот и все. Если они не дают нам денег, давайте не будем давать им полезные ископаемые... Мы не нищие", - приводит издание TimesLive заявление Манташе на открытии форума Investing in African Mining Indaba в Кейптауне.
Если страны Африки "будут всего бояться", то их ждет крах, добавил министр. Как считает Манташе, Африка должна осознать, что она производит большинство минеральных ресурсов в мире, и использовать это знание в своих интересах.
Накануне Рамафоса в соцсети Х заявил, что готов обсудить с Трампом возникшую проблему и выразил уверенность в том, что будет достигнуто соглашение, однако напомнил, что подобные законы всегда существовали не только в ЮАР, но также в США и других странах.