https://ria.ru/20250203/gutsul-1997158361.html

Гуцул заявила, что власти Молдавии пытаются добиться ее отставки

Гуцул заявила, что власти Молдавии пытаются добиться ее отставки - РИА Новости, 03.02.2025

Гуцул заявила, что власти Молдавии пытаются добиться ее отставки

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в понедельник, что власти республики пытаются использовать различные способы, чтобы добиться РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T17:54:00+03:00

2025-02-03T17:54:00+03:00

2025-02-03T17:54:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

евгения гуцул

дмитрий константинов

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966589077_0:75:3146:1845_1920x0_80_0_0_179d28f380de84be90959b3bad54025a.jpg

КИШИНЕВ, 3 фев - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в понедельник, что власти республики пытаются использовать различные способы, чтобы добиться ее отставки. Ранее председатель Народного собрания (парламент) Гагаузской автономии Дмитрий Константинов заявил, что Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от него обеспечить отставку главы автономии. "Уголовное дело против меня является заказным и носит заказной характер, чтобы лишить меня статуса. Власти давят и на народное собрание, чтобы они отстранили меня от должности, все суды также созданы, чтобы отстранить меня от должности. Это дело должно быть прекращено", - заявила Гуцул журналистам после очередного заседания суда по делу о незаконном финансировании партии "Шор". Она добавила, что на нее оказывается моральное давление. Также Гуцул пожаловалась, что судебные процессы отнимают много рабочего времени. Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250203/gutsul-1997009161.html

https://ria.ru/20250115/gutsul-1993843532.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, дмитрий константинов, майя санду