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Гуцул заявила, что власти Молдавии пытаются добиться ее отставки - РИА Новости, 03.02.2025
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17:54 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/gutsul-1997158361.html
Гуцул заявила, что власти Молдавии пытаются добиться ее отставки
Гуцул заявила, что власти Молдавии пытаются добиться ее отставки - РИА Новости, 03.02.2025
Гуцул заявила, что власти Молдавии пытаются добиться ее отставки
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в понедельник, что власти республики пытаются использовать различные способы, чтобы добиться РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T17:54:00+03:00
2025-02-03T17:54:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
дмитрий константинов
майя санду
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КИШИНЕВ, 3 фев - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в понедельник, что власти республики пытаются использовать различные способы, чтобы добиться ее отставки. Ранее председатель Народного собрания (парламент) Гагаузской автономии Дмитрий Константинов заявил, что Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от него обеспечить отставку главы автономии. "Уголовное дело против меня является заказным и носит заказной характер, чтобы лишить меня статуса. Власти давят и на народное собрание, чтобы они отстранили меня от должности, все суды также созданы, чтобы отстранить меня от должности. Это дело должно быть прекращено", - заявила Гуцул журналистам после очередного заседания суда по делу о незаконном финансировании партии "Шор". Она добавила, что на нее оказывается моральное давление. Также Гуцул пожаловалась, что судебные процессы отнимают много рабочего времени. Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250203/gutsul-1997009161.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, дмитрий константинов, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Дмитрий Константинов, Майя Санду
Гуцул заявила, что власти Молдавии пытаются добиться ее отставки

Глава Гагаузии Гуцул заявила, что власти пытаются добиться ее отставки

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 фев - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила в понедельник, что власти республики пытаются использовать различные способы, чтобы добиться ее отставки.
Ранее председатель Народного собрания (парламент) Гагаузской автономии Дмитрий Константинов заявил, что Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от него обеспечить отставку главы автономии.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Гуцул обвинила власти Молдавии в авторитаризме
Вчера, 12:23
"Уголовное дело против меня является заказным и носит заказной характер, чтобы лишить меня статуса. Власти давят и на народное собрание, чтобы они отстранили меня от должности, все суды также созданы, чтобы отстранить меня от должности. Это дело должно быть прекращено", - заявила Гуцул журналистам после очередного заседания суда по делу о незаконном финансировании партии "Шор".
Она добавила, что на нее оказывается моральное давление. Также Гуцул пожаловалась, что судебные процессы отнимают много рабочего времени.
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Гуцул рассказала о предложенной ей сделке по уголовному делу
15 января, 14:35
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулДмитрий КонстантиновМайя Санду
 
 
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