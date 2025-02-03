https://ria.ru/20250203/eksar-1997015477.html

85% заявок страхования отсрочки платежа ЭКСАР поступило через "Мой Экспорт"

85% заявок страхования отсрочки платежа ЭКСАР поступило через "Мой Экспорт" - РИА Новости, 03.02.2025

85% заявок страхования отсрочки платежа ЭКСАР поступило через "Мой Экспорт"

Подавляющее большинство заявок на страхование отсрочки платежа от ЭКСАР — более 85% — поступило через онлайн-сервис государственной цифровой платформы "Мой... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:13:00+03:00

2025-02-03T12:13:00+03:00

2025-02-03T12:13:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Подавляющее большинство заявок на страхование отсрочки платежа от ЭКСАР — более 85% — поступило через онлайн-сервис государственной цифровой платформы "Мой экспорт" в 2024 году, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Запущенный в 2020 году продукт ЭКСАР (входит в группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) "Страхование отсрочки платежа для МСП" становится все более востребованным. В 2024 году было заключено 314 договоров, из которых 267 договоров, а это 85%, были оформлены через "Мой экспорт", - говорится в сообщении.Популярность платформы для подачи заявления объясняется рядом преимуществ, позволяющих экспортерам существенно экономить время и средства. Полностью электронный процесс оформления: договор в формате оферты без необходимости физической подписи исключают бюрократические проволочки и сокращают время на оформление. Для подачи заявки достаточно заполнить одно заявление без сбора дополнительных документов. Решение о страховании принимается оперативно - в среднем за 3-4 рабочих дня. Страховая премия при оформлении через "Мой экспорт" составляет всего 20 тысяч рублей (против 30 тысяч рублей при других способах).Предприятие "Техносонус-Центр" из Владимирской области, производитель шумоизоляционных материалов, застраховало сделки с новыми покупателями из Азербайджана и Казахстана с помощью страхового продукта ЭКСАР "Страхование отсрочки платежа для МСП" в 2024 году."На протяжении длительного времени мы сотрудничали с РЭЦ по различным мерам поддержки. В прошлом году впервые возникла потребность в страховании сделки на условиях отсрочки платежа с новым клиентом из Азербайджана. Застраховать риски неполучения экспортной выручки в 10 миллионов всего за 20 тысяч рублей - это очень привлекательные условия. Поэтому мы решили продолжить работу на условиях отсрочки платежа с еще одним клиентом из Казахстана и также застраховали эту сделку в ЭКСАР", - отметил коммерческий директор компании Александр Винокуров."Давлекановский КХП" из Республики Башкортостан с 2023 года также активно использует услуги ЭКСАР для закрытия рисков по отсрочке платежа. В 2024 году компания застраховала риски при поставках муки в Азербайджан и Узбекистан."Наши клиенты быстро принимают решения по необходимости продукта и оперативно присылают вагоны на отгрузку. Мы должны принимать срочные решения по отгрузке с отсрочкой платежа. Этот продукт очень удобен благодаря быстрому принятию решений, простой системе подачи заявки и выгодной цене", - комментирует генеральный директор Вячеслав Сенаторов."МедиКрафт", резидент "Сколково" и научно-технологического парка Новосибирского Академгородка, а также призер Всероссийского конкурса "Экспортер года" в 2022 году в номинации высоких технологий, осуществляет полный цикл разработки и производства современных медицинских изделий. На сегодняшний день компания разработала и зарегистрировала в России линейку из 16 видов контактных сред для инструментальной диагностики. Продукция компании (гели для УЗИ и электродные гели) активно экспортируется в страны СНГ."Услуги Группы РЭЦ безусловно облегчают экспортную деятельность российских компаний, способствуя расширению рынков сбыта и росту объемов экспорта. В 2024 году наша компания застраховала в ЭКСАР риски по экспорту продукции в Узбекистан", - прокомментировал директор "Медикрафт" Артем Юдин.

https://ria.ru/20250122/investitsii-1995009892.html

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