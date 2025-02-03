https://ria.ru/20250203/dtp-1996973735.html

Число пострадавших в ДТП в Ленинградской области возросло до 17 человек

Число пострадавших в ДТП в Ленинградской области возросло до 17 человек - РИА Новости, 03.02.2025

Число пострадавших в ДТП в Ленинградской области возросло до 17 человек

Число пострадавших в смертельном ДТП в Кингисеппском районе Ленинградской области, где автобус накануне столкнулся со снегоуборочной техникой, возросло до 17... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T10:23:00+03:00

2025-02-03T10:23:00+03:00

2025-02-03T10:23:00+03:00

происшествия

россия

кингисеппский район

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Число пострадавших в смертельном ДТП в Кингисеппском районе Ленинградской области, где автобус накануне столкнулся со снегоуборочной техникой, возросло до 17 человек, полицейское следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Ранее сообщалось, что при столкновении автобуса со снегоуборочной техникой в Кингисеппском районе Ленинградской области в воскресенье вечером два человека погибли, еще 13 пострадали. Городской главк СК РФ сообщал о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Как уточняют в ГУМВД, в результате аварии на месте погибли два пассажира автобуса, 60-летняя женщина и ее 61-летний супруг. "Оба водителя, а также два пассажира автобуса, среди которых 11-летний мальчик и 36-летний мужчина, госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Еще 13 человек были доставлены в медучреждения в состоянии средней степени тяжести и в удовлетворительном состоянии", – говорится в сообщении. Всего в салоне автобуса находились 22 человека. Как отмечается, полицейское следствие возбудило уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

https://ria.ru/20241027/dtp-1980413773.html

https://ria.ru/20250202/dtp-1996916421.html

россия

кингисеппский район

ленинградская область

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происшествия, россия, кингисеппский район, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)