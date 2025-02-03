https://ria.ru/20250203/dtp-1996938938.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти возросло до 13

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти возросло до 13 - РИА Новости, 03.02.2025

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти возросло до 13

Количество пострадавших в аварии с участием автобуса в Ленинградской области выросло до 13 человек, сообщает региональное ГУМЧС. РИА Новости, 03.02.2025

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2025-02-03T11:31:00+03:00

происшествия

ленинградская область

кингисеппский район

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Количество пострадавших в аварии с участием автобуса в Ленинградской области выросло до 13 человек, сообщает региональное ГУМЧС. "В результате сильнейшего столкновения маршрутного автобуса и грузового автомобиля погибли два человека, пострадали 13 человек (госпитализированы)", — говорится в заявлении.Ранее сообщалось, что пассажирский транспорт столкнулся со снегоуборочной техникой в Кингисеппском районе региона. Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20250203/delo-1996937914.html

ленинградская область

кингисеппский район

россия

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2025

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происшествия, ленинградская область, кингисеппский район, россия