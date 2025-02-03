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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти возросло до 13 - РИА Новости, 03.02.2025
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01:14 03.02.2025 (обновлено: 11:31 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/dtp-1996938938.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти возросло до 13
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти возросло до 13 - РИА Новости, 03.02.2025
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти возросло до 13
Количество пострадавших в аварии с участием автобуса в Ленинградской области выросло до 13 человек, сообщает региональное ГУМЧС. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T01:14:00+03:00
2025-02-03T11:31:00+03:00
происшествия
ленинградская область
кингисеппский район
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Количество пострадавших в аварии с участием автобуса в Ленинградской области выросло до 13 человек, сообщает региональное ГУМЧС. &quot;В результате сильнейшего столкновения маршрутного автобуса и грузового автомобиля погибли два человека, пострадали 13 человек (госпитализированы)&quot;, — говорится в заявлении.Ранее сообщалось, что пассажирский транспорт столкнулся со снегоуборочной техникой в Кингисеппском районе региона. Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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ленинградская область
кингисеппский район
россия
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происшествия, ленинградская область, кингисеппский район, россия
Происшествия, Ленинградская область, Кингисеппский район, Россия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти возросло до 13

МЧС: число пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти возросло до 13

© Фото : МЧС Ленинградской области/TelegramСотрудники МЧС ликвидируют последствия аварии с участием автобуса и грузовика в Ленинградской области
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия аварии с участием автобуса и грузовика в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : МЧС Ленинградской области/Telegram
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия аварии с участием автобуса и грузовика в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Количество пострадавших в аварии с участием автобуса в Ленинградской области выросло до 13 человек, сообщает региональное ГУМЧС.
«

"В результате сильнейшего столкновения маршрутного автобуса и грузового автомобиля погибли два человека, пострадали 13 человек (госпитализированы)", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что пассажирский транспорт столкнулся со снегоуборочной техникой в Кингисеппском районе региона. Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
В Ленинградской области возбудили дело после ДТП с автобусом
00:46
 
ПроисшествияЛенинградская областьКингисеппский районРоссия
 
 
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