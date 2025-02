https://ria.ru/20250203/diddy-1996941452.html

СМИ: рэпера Diddy ночью отвезли из изолятора в больницу с болью в колене

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973155373_0:201:2640:1686_1920x0_80_0_0_e085006cc24e9e2c0ede1840406ea25b.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, ночью в четверг отвезли из федерального изолятора в одну из больниц Нью-Йорка с болью в колене, сообщает американская газета New York Post со ссылкой на источники.Diddy обвиняют в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Diddy. В сентябре 2024 года суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Diddy заключен под стражу. Музыкант ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине. "Шон Diddy Комбс был доставлен в больницу из федерального изолятора в Бруклине под покровом ночи на прошлой неделе", - говорится в публикации издания. По данным источника, рэпера отвезли в больницу для проведения МРТ. Собеседник издания рассказал, что Diddy жаловался на боль в колене, которая его беспокоила еще с тех пор, как он пробежал Нью-Йоркский марафон. Собеседник издания рассказал, что после прохождения МРТ рэпер не остался в больнице на ночь - его вновь вернули под стражу. Портал Page Six со ссылкой на источник пишет, что Комбса повезли на обследование поздно ночью, чтобы не привлекать внимание других заключенных или сотрудников тюрьмы. Источник в правоохранительных органах рассказал New York Post, что их предостерегли о случившемся "на случай утечки информации и возникновения хаоса". Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.

2025

