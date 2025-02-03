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СМИ: рэпера Diddy ночью отвезли из изолятора в больницу с болью в колене - РИА Новости, 03.02.2025
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03:09 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/diddy-1996941452.html
СМИ: рэпера Diddy ночью отвезли из изолятора в больницу с болью в колене
СМИ: рэпера Diddy ночью отвезли из изолятора в больницу с болью в колене - РИА Новости, 03.02.2025
СМИ: рэпера Diddy ночью отвезли из изолятора в больницу с болью в колене
Скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, ночью в четверг отвезли из федерального изолятора в одну из... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T03:09:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, ночью в четверг отвезли из федерального изолятора в одну из больниц Нью-Йорка с болью в колене, сообщает американская газета New York Post со ссылкой на источники.Diddy обвиняют в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Diddy. В сентябре 2024 года суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Diddy заключен под стражу. Музыкант ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине. "Шон Diddy Комбс был доставлен в больницу из федерального изолятора в Бруклине под покровом ночи на прошлой неделе", - говорится в публикации издания. По данным источника, рэпера отвезли в больницу для проведения МРТ. Собеседник издания рассказал, что Diddy жаловался на боль в колене, которая его беспокоила еще с тех пор, как он пробежал Нью-Йоркский марафон. Собеседник издания рассказал, что после прохождения МРТ рэпер не остался в больнице на ночь - его вновь вернули под стражу. Портал Page Six со ссылкой на источник пишет, что Комбса повезли на обследование поздно ночью, чтобы не привлекать внимание других заключенных или сотрудников тюрьмы. Источник в правоохранительных органах рассказал New York Post, что их предостерегли о случившемся "на случай утечки информации и возникновения хаоса". Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
https://ria.ru/20250114/reper-1993691300.html
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нью-йорк (город), бруклин, лос-анджелес, forbes
Нью-Йорк (город), Бруклин, Лос-Анджелес, Forbes
СМИ: рэпера Diddy ночью отвезли из изолятора в больницу с болью в колене

NYP: рэпера Diddy среди ночи отвезли из изолятора в больницу с болью в колене

© AP Photo / Mark Von HoldenАмериканский рэп-исполнитель Шон Комбс
Американский рэп-исполнитель Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Mark Von Holden
Американский рэп-исполнитель Шон Комбс. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, ночью в четверг отвезли из федерального изолятора в одну из больниц Нью-Йорка с болью в колене, сообщает американская газета New York Post со ссылкой на источники.
Diddy обвиняют в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Diddy. В сентябре 2024 года суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Diddy заключен под стражу. Музыкант ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине.
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"Шон Diddy Комбс был доставлен в больницу из федерального изолятора в Бруклине под покровом ночи на прошлой неделе", - говорится в публикации издания.
По данным источника, рэпера отвезли в больницу для проведения МРТ. Собеседник издания рассказал, что Diddy жаловался на боль в колене, которая его беспокоила еще с тех пор, как он пробежал Нью-Йоркский марафон. Собеседник издания рассказал, что после прохождения МРТ рэпер не остался в больнице на ночь - его вновь вернули под стражу.
Портал Page Six со ссылкой на источник пишет, что Комбса повезли на обследование поздно ночью, чтобы не привлекать внимание других заключенных или сотрудников тюрьмы.
Источник в правоохранительных органах рассказал New York Post, что их предостерегли о случившемся "на случай утечки информации и возникновения хаоса".
Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
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