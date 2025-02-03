https://ria.ru/20250203/davlenie-1996946687.html

В Турции рассказали, как решить проблему банковских переводов с Россией

В Турции рассказали, как решить проблему банковских переводов с Россией - РИА Новости, 03.02.2025

В Турции рассказали, как решить проблему банковских переводов с Россией

Анкара не должна поддаваться давлению США, чтобы окончательно решить проблему банковских переводов с Россией, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T05:37:00+03:00

2025-02-03T05:37:00+03:00

2025-02-03T05:37:00+03:00

россия

турция

сша

владимир путин

алексей ерхов

реджеп тайип эрдоган

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102988/51/1029885119_0:140:2500:1546_1920x0_80_0_0_3145d8827e615087bb66462cbd79147b.jpg

АНКАРА, 3 фев – РИА Новости. Анкара не должна поддаваться давлению США, чтобы окончательно решить проблему банковских переводов с Россией, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan (Родина) Хакан Топкурулу. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов сообщил в интервью РИА Новости, что сложности в банковских переводах между РФ и Турцией сохраняются, затрагивая даже тех, кто не нарушает санкционный режим. "Временные решения этой проблемы пытаются найти. Но окончательное решение - это сблизить отношения с Россией, не поддаваясь давлению США. Только при такой позиции будет найдено окончательное решение в системе платежей", - заявил политик. В минувшем октябре в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. "Родина" - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остаётся влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20250130/rossija-1996237944.html

https://ria.ru/20250130/karty-1996253126.html

россия

турция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, турция, сша, владимир путин, алексей ерхов, реджеп тайип эрдоган, брикс