В Турции рассказали, как решить проблему банковских переводов с Россией
Политик Топкурулу: Анкара не должна поддаваться давлению США
Флаг Турции на фоне Стамбула. Архивное фото
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АНКАРА, 3 фев – РИА Новости. Анкара не должна поддаваться давлению США, чтобы окончательно решить проблему банковских переводов с Россией, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan (Родина) Хакан Топкурулу.
Посол РФ в Турции Алексей Ерхов сообщил в интервью РИА Новости, что сложности в банковских переводах между РФ и Турцией сохраняются, затрагивая даже тех, кто не нарушает санкционный режим.
"Временные решения этой проблемы пытаются найти. Но окончательное решение - это сблизить отношения с Россией, не поддаваясь давлению США. Только при такой позиции будет найдено окончательное решение в системе платежей", - заявил политик.
В минувшем октябре в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
"Родина" - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остаётся влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.