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В Турции рассказали, как решить проблему банковских переводов с Россией - РИА Новости, 03.02.2025
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05:37 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/davlenie-1996946687.html
В Турции рассказали, как решить проблему банковских переводов с Россией
В Турции рассказали, как решить проблему банковских переводов с Россией - РИА Новости, 03.02.2025
В Турции рассказали, как решить проблему банковских переводов с Россией
Анкара не должна поддаваться давлению США, чтобы окончательно решить проблему банковских переводов с Россией, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T05:37:00+03:00
2025-02-03T05:37:00+03:00
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АНКАРА, 3 фев – РИА Новости. Анкара не должна поддаваться давлению США, чтобы окончательно решить проблему банковских переводов с Россией, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan (Родина) Хакан Топкурулу. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов сообщил в интервью РИА Новости, что сложности в банковских переводах между РФ и Турцией сохраняются, затрагивая даже тех, кто не нарушает санкционный режим. "Временные решения этой проблемы пытаются найти. Но окончательное решение - это сблизить отношения с Россией, не поддаваясь давлению США. Только при такой позиции будет найдено окончательное решение в системе платежей", - заявил политик. В минувшем октябре в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. "Родина" - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остаётся влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20250130/rossija-1996237944.html
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россия, турция, сша, владимир путин, алексей ерхов, реджеп тайип эрдоган, брикс
Россия, Турция, США, Владимир Путин, Алексей Ерхов, Реджеп Тайип Эрдоган, БРИКС
В Турции рассказали, как решить проблему банковских переводов с Россией

Политик Топкурулу: Анкара не должна поддаваться давлению США

© Fotolia / badahosФлаг Турции на фоне Стамбула
Флаг Турции на фоне Стамбула - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Fotolia / badahos
Флаг Турции на фоне Стамбула. Архивное фото
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АНКАРА, 3 фев – РИА Новости. Анкара не должна поддаваться давлению США, чтобы окончательно решить проблему банковских переводов с Россией, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan (Родина) Хакан Топкурулу.
Посол РФ в Турции Алексей Ерхов сообщил в интервью РИА Новости, что сложности в банковских переводах между РФ и Турцией сохраняются, затрагивая даже тех, кто не нарушает санкционный режим.
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Россия рассчитывает вернуть потери в торговле с Турцией, заявил посол
30 января, 04:49
"Временные решения этой проблемы пытаются найти. Но окончательное решение - это сблизить отношения с Россией, не поддаваясь давлению США. Только при такой позиции будет найдено окончательное решение в системе платежей", - заявил политик.
В минувшем октябре в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
"Родина" - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остаётся влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
Посол России в Турции Алексей Ерхов - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Посол заявил о проблемах в работе российских банковских карт в Турции
30 января, 08:37
 
РоссияТурцияСШАВладимир ПутинАлексей ЕрховРеджеп Тайип ЭрдоганБРИКС
 
 
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