https://ria.ru/20250203/dagestan-1997197117.html

В Дагестане три человека погибли от отравления угарным газом

В Дагестане три человека погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 03.02.2025

В Дагестане три человека погибли от отравления угарным газом

Трое молодых людей в возрасте от 17 лет до 21 года погибли от отравления угарным газом в частном доме в Кайтагском районе Дагестана, сообщил председатель... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T23:16:00+03:00

2025-02-03T23:16:00+03:00

2025-02-03T23:16:00+03:00

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МАХАЧКАЛА, 3 фев - РИА Новости. Трое молодых людей в возрасте от 17 лет до 21 года погибли от отравления угарным газом в частном доме в Кайтагском районе Дагестана, сообщил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. "Сегодня в Кайтагском районе Дагестана произошла трагедия, унесшая жизни троих молодых людей, одному из которых был 21 год, а двум другим - по 17. Причиной стало отравление угарным газом. Несмотря на приезд медиков и спасателей, оперативно прибывших по сигналу, к сожалению, спасти молодых людей не удалось", – приводит слова Абдулмуслимова пресс-служба правительства региона. По его словам, в этом частном доме было установлено несертифицированное газопотребляющее оборудование – камин иностранного производства. "Такой товар все еще появляется в некоторых торговых точках, а тех, кто реализует его, нельзя назвать никак иначе, как продавцы-убийцы", – заявил премьер республики.

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происшествия, республика дагестан, россия