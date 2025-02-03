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В Волгоградской области отразили массированную атаку беспилотников - РИА Новости, 03.02.2025
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06:28 03.02.2025 (обновлено: 11:01 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/bespilotniki-1996948393.html
В Волгоградской области отразили массированную атаку беспилотников
В Волгоградской области отразили массированную атаку беспилотников - РИА Новости, 03.02.2025
В Волгоградской области отразили массированную атаку беспилотников
Массированная атака беспилотников отражена в Волгоградской области, большая часть БПЛА перехвачена, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале администрации... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T06:28:00+03:00
2025-02-03T11:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоградская область
волгоград
андрей бочаров
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Массированная атака беспилотников отражена в Волгоградской области, большая часть БПЛА перехвачена, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале администрации региона ее глава Андрей Бочаров. "Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны отразили массированную атаку беспилотников самолетного типа на территорию Волгоградской области", — говорится в сообщении.Глава региона уточнил, что большую часть беспилотников удалось перехватить и нейтрализовать.Бочаров добавил, что пострадавших нет. Из-за падения обломков возникли локальные возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода, которые оперативно локализовали.Кроме того, возникли кратковременные перепады напряжения в электросети. Волгоград и прилегающие муниципальные образования полностью обеспечены светом.Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении в регионе за ночь 29 БПЛА. О попытке атаки беспилотников сообщал и астраханский губернатор Игорь Бабушкин.Росавиация ночью ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда, Астрахани, Казани, Ульяновска, Нижнекамска и Саратова с целью обеспечения безопасности полетов. В Саратове и Волгограде позднее ограничения сняли.ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.
https://ria.ru/20250203/bespilotniki-1996948267.html
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происшествия, волгоградская область, волгоград, андрей бочаров
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоградская область, Волгоград, Андрей Бочаров
В Волгоградской области отразили массированную атаку беспилотников

На НПЗ в Волгограде начались пожары после атаки дронов боевиков ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Массированная атака беспилотников отражена в Волгоградской области, большая часть БПЛА перехвачена, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале администрации региона ее глава Андрей Бочаров.
«
"Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны отразили массированную атаку беспилотников самолетного типа на территорию Волгоградской области", — говорится в сообщении.
Глава региона уточнил, что большую часть беспилотников удалось перехватить и нейтрализовать.
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Бочаров добавил, что пострадавших нет. Из-за падения обломков возникли локальные возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода, которые оперативно локализовали.
Кроме того, возникли кратковременные перепады напряжения в электросети. Волгоград и прилегающие муниципальные образования полностью обеспечены светом.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении в регионе за ночь 29 БПЛА. О попытке атаки беспилотников сообщал и астраханский губернатор Игорь Бабушкин.
Росавиация ночью ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда, Астрахани, Казани, Ульяновска, Нижнекамска и Саратова с целью обеспечения безопасности полетов. В Саратове и Волгограде позднее ограничения сняли.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолгоградская областьВолгоградАндрей Бочаров
 
 
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