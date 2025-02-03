https://ria.ru/20250203/bespilotniki-1996948393.html

В Волгоградской области отразили массированную атаку беспилотников

В Волгоградской области отразили массированную атаку беспилотников - РИА Новости, 03.02.2025

В Волгоградской области отразили массированную атаку беспилотников

Массированная атака беспилотников отражена в Волгоградской области, большая часть БПЛА перехвачена, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале администрации... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T06:28:00+03:00

2025-02-03T06:28:00+03:00

2025-02-03T11:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

волгоградская область

волгоград

андрей бочаров

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Массированная атака беспилотников отражена в Волгоградской области, большая часть БПЛА перехвачена, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале администрации региона ее глава Андрей Бочаров. "Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны отразили массированную атаку беспилотников самолетного типа на территорию Волгоградской области", — говорится в сообщении.Глава региона уточнил, что большую часть беспилотников удалось перехватить и нейтрализовать.Бочаров добавил, что пострадавших нет. Из-за падения обломков возникли локальные возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода, которые оперативно локализовали.Кроме того, возникли кратковременные перепады напряжения в электросети. Волгоград и прилегающие муниципальные образования полностью обеспечены светом.Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении в регионе за ночь 29 БПЛА. О попытке атаки беспилотников сообщал и астраханский губернатор Игорь Бабушкин.Росавиация ночью ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда, Астрахани, Казани, Ульяновска, Нижнекамска и Саратова с целью обеспечения безопасности полетов. В Саратове и Волгограде позднее ограничения сняли.ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.

https://ria.ru/20250203/bespilotniki-1996948267.html

https://ria.ru/20250203/bespilotniki-1996947020.html

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происшествия, волгоградская область, волгоград, андрей бочаров