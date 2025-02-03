https://ria.ru/20250203/bespilotniki-1996948267.html

В Воронежской области уничтожены несколько беспилотников

В Воронежской области уничтожены несколько беспилотников - РИА Новости, 03.02.2025

В Воронежской области уничтожены несколько беспилотников

Силами ПВО и средствами РЭБ уничтожены несколько БПЛА в двух районах Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T06:20:00+03:00

2025-02-03T06:20:00+03:00

2025-02-03T06:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Силами ПВО и средствами РЭБ уничтожены несколько БПЛА в двух районах Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает губернатор Александр Гусев. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! За ночь дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух районах области были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале. Гусев добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА была объявлена на всей территории региона в 22.00 мск и продлилась 7 часов 56 минут.

https://ria.ru/20250203/bespilotniki-1996947541.html

воронежская область

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воронежская область, александр гусев (губернатор)