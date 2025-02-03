AZAL приостановила все рейсы по маршруту Баку — Астрахань — Баку
AZAL приостановила рейсы Баку — Астрахань — Баку в целях безопасности
Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines. Архивное фото
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БАКУ, 3 фев — РИА Новости. Aвиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает все рейсы по маршруту Баку — Астрахань — Баку на неопределенный срок в целях обеспечения безопасности полетов, сообщили в компании.
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"В последнее время, включая сегодняшний день, в связи с периодическим закрытием воздушного пространства над Астраханью (Россия) авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает все рейсы по маршруту Баку — Астрахань — Баку на неопределенный срок в целях обеспечения безопасности полетов", — уточнили в AZAL.
Там добавили, что пассажиры, купившие билеты на это направление, могут без штрафа оформить полный возврат средств или изменить направление.
AZAL приостановила полеты из столицы Азербайджана в несколько российских городов после авиакатастрофы рейса Баку — Грозный 25 декабря 2024 года.
Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.
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По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.
В конце декабря глава Росавиации Дмитрий Ядров раскрыл подробности крушения:
- самолет AZAL не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства;
- его ввели из-за попытки украинских боевиков совершить террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в Грозном и Владикавказе;
- в день катастрофы погодная обстановка в районе аэропорта Грозный была сложной: плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости;
- командир воздушного судна дважды пытался посадить самолет, а затем принял решение следовать в аэропорт Актау;
- Россия немедленно сообщила казахстанским и азербайджанским коллегам о полной и всеобъемлющей готовности к сотрудничеству по расследованию крушения лайнера.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".