https://ria.ru/20250203/azal-1996988732.html

AZAL приостановила все рейсы по маршруту Баку — Астрахань — Баку

AZAL приостановила все рейсы по маршруту Баку — Астрахань — Баку - РИА Новости, 03.02.2025

AZAL приостановила все рейсы по маршруту Баку — Астрахань — Баку

БАКУ, 3 фев — РИА Новости. Aвиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает все рейсы по маршруту Баку — Астрахань — Баку на неопределенный срок в целях РИА Новости, 03.02.2025

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БАКУ, 3 фев — РИА Новости. Aвиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает все рейсы по маршруту Баку — Астрахань — Баку на неопределенный срок в целях обеспечения безопасности полетов, сообщили в компании."В последнее время, включая сегодняшний день, в связи с периодическим закрытием воздушного пространства над Астраханью (Россия) авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает все рейсы по маршруту Баку — Астрахань — Баку на неопределенный срок в целях обеспечения безопасности полетов", — уточнили в AZAL.Там добавили, что пассажиры, купившие билеты на это направление, могут без штрафа оформить полный возврат средств или изменить направление.AZAL приостановила полеты из столицы Азербайджана в несколько российских городов после авиакатастрофы рейса Баку — Грозный 25 декабря 2024 года.Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.В конце декабря глава Росавиации Дмитрий Ядров раскрыл подробности крушения:Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

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https://ria.ru/20250108/azal-1992845197.html

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баку, астрахань, россия, происшествия