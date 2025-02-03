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AZAL приостановила все рейсы по маршруту Баку — Астрахань — Баку - РИА Новости, 03.02.2025
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11:02 03.02.2025 (обновлено: 12:15 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/azal-1996988732.html
AZAL приостановила все рейсы по маршруту Баку — Астрахань — Баку
AZAL приостановила все рейсы по маршруту Баку — Астрахань — Баку - РИА Новости, 03.02.2025
AZAL приостановила все рейсы по маршруту Баку — Астрахань — Баку
БАКУ, 3 фев — РИА Новости. Aвиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает все рейсы по маршруту Баку — Астрахань — Баку на неопределенный срок в целях РИА Новости, 03.02.2025
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БАКУ, 3 фев — РИА Новости. Aвиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает все рейсы по маршруту Баку — Астрахань — Баку на неопределенный срок в целях обеспечения безопасности полетов, сообщили в компании."В последнее время, включая сегодняшний день, в связи с периодическим закрытием воздушного пространства над Астраханью (Россия) авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает все рейсы по маршруту Баку — Астрахань — Баку на неопределенный срок в целях обеспечения безопасности полетов", — уточнили в AZAL.Там добавили, что пассажиры, купившие билеты на это направление, могут без штрафа оформить полный возврат средств или изменить направление.AZAL приостановила полеты из столицы Азербайджана в несколько российских городов после авиакатастрофы рейса Баку — Грозный 25 декабря 2024 года.Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.В конце декабря глава Росавиации Дмитрий Ядров раскрыл подробности крушения:Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
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баку, астрахань, россия, происшествия
Баку, Астрахань, Россия, Происшествия
AZAL приостановила все рейсы по маршруту Баку — Астрахань — Баку

AZAL приостановила рейсы Баку — Астрахань — Баку в целях безопасности

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Azerbaijan Airlines
Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines. Архивное фото
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БАКУ, 3 фев — РИА Новости. Aвиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает все рейсы по маршруту Баку — Астрахань — Баку на неопределенный срок в целях обеспечения безопасности полетов, сообщили в компании.
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"В последнее время, включая сегодняшний день, в связи с периодическим закрытием воздушного пространства над Астраханью (Россия) авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает все рейсы по маршруту Баку — Астрахань — Баку на неопределенный срок в целях обеспечения безопасности полетов", — уточнили в AZAL.
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Там добавили, что пассажиры, купившие билеты на это направление, могут без штрафа оформить полный возврат средств или изменить направление.
AZAL приостановила полеты из столицы Азербайджана в несколько российских городов после авиакатастрофы рейса Баку — Грозный 25 декабря 2024 года.
Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.
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По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.
В конце декабря глава Росавиации Дмитрий Ядров раскрыл подробности крушения:
  • самолет AZAL не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства;
  • его ввели из-за попытки украинских боевиков совершить террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в Грозном и Владикавказе;
  • в день катастрофы погодная обстановка в районе аэропорта Грозный была сложной: плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости;
  • командир воздушного судна дважды пытался посадить самолет, а затем принял решение следовать в аэропорт Актау;
  • Россия немедленно сообщила казахстанским и азербайджанским коллегам о полной и всеобъемлющей готовности к сотрудничеству по расследованию крушения лайнера.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
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