https://ria.ru/20250203/agibot-1997125215.html
Китайская компания создаст в Казахстане производство роботов
Китайская компания создаст в Казахстане производство роботов - РИА Новости, 03.02.2025
Китайская компания создаст в Казахстане производство роботов
Китайская компания AgiBot намерена создать в Казахстане производство по выпуску человекоподобных роботов, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T16:13:00+03:00
2025-02-03T16:13:00+03:00
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АСТАНА, 3 фев - РИА Новости. Китайская компания AgiBot намерена создать в Казахстане производство по выпуску человекоподобных роботов, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. "В рамках партнёрства компания AgiBot планирует создать совместное предприятие в Казахстане для производства и внедрения роботов и решений в сфере искусственного интеллекта", - говорится в сообщении ведомства. В минцифры добавили, что компания AgiBot, основанная в феврале 2023 года, специализируется на разработке и производстве человекоподобных роботов общего назначения. Уточняется, что AgiBot активно развивает технологии в области искусственного интеллекта и робототехники, создавая роботов для широкого спектра применений - от промышленности до бытовых задач. В декабре 2024 года количество роботов, произведённых на Шанхайском предприятии компании AgiBot, достигло 1000 единиц. В министерстве уточнили, что Казахстан рассматривается как первая страна в регионе для локализации производства и дальнейшего экспорта разработок. Как ожидается, в рамках партнёрства компания AgiBot совместно с казахстанским минцифры запустят "фабрику данных" для тренировки роботов и роботизированных систем.
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экономика, технологии, казахстан, в мире
Экономика, Технологии, Казахстан, В мире
Китайская компания создаст в Казахстане производство роботов
Китайская компания AgiBot создаст в Казахстане производство по выпуску роботов
АСТАНА, 3 фев - РИА Новости. Китайская компания AgiBot намерена создать в Казахстане производство по выпуску человекоподобных роботов, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
"В рамках партнёрства компания AgiBot планирует создать совместное предприятие в Казахстане
для производства и внедрения роботов и решений в сфере искусственного интеллекта", - говорится в сообщении ведомства.
В минцифры добавили, что компания AgiBot, основанная в феврале 2023 года, специализируется на разработке и производстве человекоподобных роботов общего назначения. Уточняется, что AgiBot активно развивает технологии в области искусственного интеллекта и робототехники, создавая роботов для широкого спектра применений - от промышленности до бытовых задач. В декабре 2024 года количество роботов, произведённых на Шанхайском предприятии компании AgiBot, достигло 1000 единиц.
В министерстве уточнили, что Казахстан рассматривается как первая страна в регионе для локализации производства и дальнейшего экспорта разработок. Как ожидается, в рамках партнёрства компания AgiBot совместно с казахстанским минцифры запустят "фабрику данных" для тренировки роботов и роботизированных систем.