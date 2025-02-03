https://ria.ru/20250203/agibot-1997125215.html

Китайская компания создаст в Казахстане производство роботов

Китайская компания создаст в Казахстане производство роботов - РИА Новости, 03.02.2025

Китайская компания создаст в Казахстане производство роботов

Китайская компания AgiBot намерена создать в Казахстане производство по выпуску человекоподобных роботов, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T16:13:00+03:00

2025-02-03T16:13:00+03:00

2025-02-03T16:13:00+03:00

экономика

технологии

казахстан

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105491/16/1054911693_0:1:2501:1407_1920x0_80_0_0_037ae59dc927fd934973d1a09c8210e6.jpg

АСТАНА, 3 фев - РИА Новости. Китайская компания AgiBot намерена создать в Казахстане производство по выпуску человекоподобных роботов, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. "В рамках партнёрства компания AgiBot планирует создать совместное предприятие в Казахстане для производства и внедрения роботов и решений в сфере искусственного интеллекта", - говорится в сообщении ведомства. В минцифры добавили, что компания AgiBot, основанная в феврале 2023 года, специализируется на разработке и производстве человекоподобных роботов общего назначения. Уточняется, что AgiBot активно развивает технологии в области искусственного интеллекта и робототехники, создавая роботов для широкого спектра применений - от промышленности до бытовых задач. В декабре 2024 года количество роботов, произведённых на Шанхайском предприятии компании AgiBot, достигло 1000 единиц. В министерстве уточнили, что Казахстан рассматривается как первая страна в регионе для локализации производства и дальнейшего экспорта разработок. Как ожидается, в рамках партнёрства компания AgiBot совместно с казахстанским минцифры запустят "фабрику данных" для тренировки роботов и роботизированных систем.

https://ria.ru/20250127/ubtech-1995629863.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, казахстан, в мире