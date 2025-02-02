https://ria.ru/20250202/zelenskiy-1996849635.html

В Раде сделали заявление после признания Зеленского диктатором

В Раде сделали заявление после признания Зеленского диктатором - РИА Новости, 02.02.2025

В Раде сделали заявление после признания Зеленского диктатором

Американский журналист Такер Карлсон начал называть Владимира Зеленского диктатором, потому что США готовятся снять его с поста президента Украины. Такое мнение РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T01:29:00+03:00

2025-02-02T01:29:00+03:00

2025-02-02T01:29:00+03:00

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон начал называть Владимира Зеленского диктатором, потому что США готовятся снять его с поста президента Украины. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Заявление Такера Карлсона о диктатуре и нелегитимности Зеленского — это начало кампании по демонтажу пересидента (Так Дубинский называет Зеленского. — Прим. ред.)", — считает он.Подобные высказывания, как заявил депутат, заставляют задуматься о том, кому администрация бывшего президента США Джо Байдена отправляла деньги и делилась секретными документами.Ранее Карлсон во время беседы с британским журналистом Пирсом Морганом назвал Владимира Зеленского диктатором.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20250131/zelenskij-1996574222.html

https://ria.ru/20250201/kellog-1996822956.html

https://ria.ru/20250201/ukraina-1996824604.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, такер карлсон, александр дубинский, верховная рада украины