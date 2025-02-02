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В Раде сделали заявление после признания Зеленского диктатором - РИА Новости, 02.02.2025
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01:29 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/zelenskiy-1996849635.html
В Раде сделали заявление после признания Зеленского диктатором
В Раде сделали заявление после признания Зеленского диктатором - РИА Новости, 02.02.2025
В Раде сделали заявление после признания Зеленского диктатором
Американский журналист Такер Карлсон начал называть Владимира Зеленского диктатором, потому что США готовятся снять его с поста президента Украины. Такое мнение РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T01:29:00+03:00
2025-02-02T01:29:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон начал называть Владимира Зеленского диктатором, потому что США готовятся снять его с поста президента Украины. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Заявление Такера Карлсона о диктатуре и нелегитимности Зеленского — это начало кампании по демонтажу пересидента (Так Дубинский называет Зеленского. — Прим. ред.)", — считает он.Подобные высказывания, как заявил депутат, заставляют задуматься о том, кому администрация бывшего президента США Джо Байдена отправляла деньги и делилась секретными документами.Ранее Карлсон во время беседы с британским журналистом Пирсом Морганом назвал Владимира Зеленского диктатором.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20250131/zelenskij-1996574222.html
https://ria.ru/20250201/kellog-1996822956.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, такер карлсон, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Такер Карлсон, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
В Раде сделали заявление после признания Зеленского диктатором

Дубинский: в США начали кампанию по снятию Зеленского с должности президента

© Getty Images / NurPhoto/Nicolas EconomouВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Getty Images / NurPhoto/Nicolas Economou
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон начал называть Владимира Зеленского диктатором, потому что США готовятся снять его с поста президента Украины. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«
"Заявление Такера Карлсона о диктатуре и нелегитимности Зеленского — это начало кампании по демонтажу пересидента (Так Дубинский называет Зеленского. — Прим. ред.)", — считает он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Зеленский признал свою нелегитимность, заявил Медведчук
31 января, 11:37
Подобные высказывания, как заявил депутат, заставляют задуматься о том, кому администрация бывшего президента США Джо Байдена отправляла деньги и делилась секретными документами.
Ранее Карлсон во время беседы с британским журналистом Пирсом Морганом назвал Владимира Зеленского диктатором.
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Спецпосланник США заявил, что Украина должна провести выборы
Вчера, 19:12
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".
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Вчера, 19:28
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийТакер КарлсонАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
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