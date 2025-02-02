Зеленский признал огромные потери ВСУ
Зеленский назвал потери Украины в конфликте огромными
© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал огромными потери Украины в конфликте.
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"Мы также понесли огромные потери", - привел Зеленский фрагмент своего интервью агентству Associated Press в своем Telegram-канале.
В конце января Минобороны сообщило, что за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше. Так, по его данным, в январе эти потери составили 51 960 человек, в декабре 2024 года – 48 470, в ноябре – 60 805. В Минобороны РФ отмечали, что темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности ВСУ.
Ранее находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что Зеленский в несколько раз завышает реальную численность ВСУ, если он не пойдет на переговоры с Россией, фронт рухнет в течение 100 дней.
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