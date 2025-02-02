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В Днепропетровской области у здания военкомата прогремел взрыв - РИА Новости, 02.02.2025
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21:00 02.02.2025 (обновлено: 21:16 02.02.2025)
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В Днепропетровской области у здания военкомата прогремел взрыв
В Днепропетровской области у здания военкомата прогремел взрыв - РИА Новости, 02.02.2025
В Днепропетровской области у здания военкомата прогремел взрыв
Взрыв прогремел у здания военкомата в городе Павлоград Днепропетровской области Украины, ранен мужчина, сообщили в полиции региона. РИА Новости, 02.02.2025
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Взрыв прогремел у здания военкомата в городе Павлоград Днепропетровской области Украины, ранен мужчина, сообщили в полиции региона. "Полиция работает на месте взрыва у здания районного территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.) в Павлограде. По предварительной информации, в результате взрыва неустановленного предмета ранения получил мужчина", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции Днепропетровской области в соцсети Facebook*.Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на правоохранителей сообщил, что, по предварительным данным, ранен военнослужащий.В субботу украинская полиция сообщила о взрыве в областном военкомате в Ровно, по меньшей мере один человек погиб, шестеро получили ранения.* Запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250202/plennyy-1996854514.html
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павлоград
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в мире, павлоград, днепропетровская область, украина
В мире, Павлоград, Днепропетровская область, Украина
В Днепропетровской области у здания военкомата прогремел взрыв

В Павлограде Днепропетровской области у здания военкомата прогремел взрыв

© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Взрыв прогремел у здания военкомата в городе Павлоград Днепропетровской области Украины, ранен мужчина, сообщили в полиции региона.
"Полиция работает на месте взрыва у здания районного территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.) в Павлограде. По предварительной информации, в результате взрыва неустановленного предмета ранения получил мужчина", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции Днепропетровской области в соцсети Facebook*.
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В миреПавлоградДнепропетровская областьУкраина
 
 
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