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В Днепропетровской области у здания военкомата прогремел взрыв
В Днепропетровской области у здания военкомата прогремел взрыв - РИА Новости, 02.02.2025
В Днепропетровской области у здания военкомата прогремел взрыв
Взрыв прогремел у здания военкомата в городе Павлоград Днепропетровской области Украины, ранен мужчина, сообщили в полиции региона. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T21:00:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Взрыв прогремел у здания военкомата в городе Павлоград Днепропетровской области Украины, ранен мужчина, сообщили в полиции региона. "Полиция работает на месте взрыва у здания районного территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.) в Павлограде. По предварительной информации, в результате взрыва неустановленного предмета ранения получил мужчина", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции Днепропетровской области в соцсети Facebook*.Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на правоохранителей сообщил, что, по предварительным данным, ранен военнослужащий.В субботу украинская полиция сообщила о взрыве в областном военкомате в Ровно, по меньшей мере один человек погиб, шестеро получили ранения.* Запрещена в России как экстремистская
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в мире, павлоград, днепропетровская область, украина
В мире, Павлоград, Днепропетровская область, Украина
В Днепропетровской области у здания военкомата прогремел взрыв
В Павлограде Днепропетровской области у здания военкомата прогремел взрыв