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"Ситуация паршивая": в Германии пришли в ужас от происходящего в зоне СВО
"Ситуация паршивая": в Германии пришли в ужас от происходящего в зоне СВО - РИА Новости, 02.02.2025
"Ситуация паршивая": в Германии пришли в ужас от происходящего в зоне СВО
Российские военные продолжают продвигаться в Донбассе, а украинские военные не в состоянии их сдержать, пишет немецкий журнал Der Spiegel. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T06:07:00+03:00
2025-02-02T06:07:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российские военные продолжают продвигаться в Донбассе, а украинские военные не в состоянии их сдержать, пишет немецкий журнал Der Spiegel."Фронт смещается медленно, но верно. <…> (Российские. — Прим. ред) войска оттесняют <…> (Военнослужащих ВСУ. — Прим. ред.) окоп за окопом, село за селом", — говорится в публикации.Как отмечает издание, сегодня даже те украинские батальоны, которые занимались преимущественно наступательными действиями, вынуждены отсиживаться в обороне."Ситуация паршивая", — признался редакции командир батальона морпехов ВСУ с позывным Дикий.Ранее советник главы ДНР Кимаковский заявил, что российским военным осталось менее трех километров до Днепропетровской области, уточнив, что ВСУ пытаются сопротивляться российским подразделениям севернее Селидово под Красноармейском, чтобы не попасть в складывающийся там мешок, как в Великой Новоселке.
https://ria.ru/20250202/sdelka-1996854890.html
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в мире, германия, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Германия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
"Ситуация паршивая": в Германии пришли в ужас от происходящего в зоне СВО
Spiegel: украинские боевики не могут сдержать продвижение ВС России в Донбассе