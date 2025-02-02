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Самолет "Азимута" приземлился в Петербурге после сигнала о неисправности
Самолет "Азимута" приземлился в Петербурге после сигнала о неисправности - РИА Новости, 02.02.2025
Самолет "Азимута" приземлился в Петербурге после сигнала о неисправности
Самолет "Азимута" благополучно приземлился в Санкт-Петербурге после срабатывания сигнализации о неисправности, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T21:07:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Самолет "Азимута" благополучно приземлился в Санкт-Петербурге после срабатывания сигнализации о неисправности, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.По его информации, на борту самолёта авиакомпании "Азимут", выполнявшего рейс А47040 Тбилиси — Санкт-Петербург в воскресенье сработала сигнализация о неисправности."Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Пулково", - сказал собеседник агентства.
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санкт-петербург, происшествия, тбилиси, пулково (аэропорт), россия, грузия, авиакомпания "азимут"
Санкт-Петербург, Происшествия, Тбилиси, Пулково (аэропорт), Россия, Грузия, Авиакомпания "Азимут"
Самолет "Азимута" приземлился в Петербурге после сигнала о неисправности
Самолет "Азимута" успешно приземлился в Петербурге после сигнала о неисправности