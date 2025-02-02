https://ria.ru/20250202/samolet-1996923490.html

Самолет "Азимута" приземлился в Петербурге после сигнала о неисправности

Самолет "Азимута" приземлился в Петербурге после сигнала о неисправности - РИА Новости, 02.02.2025

Самолет "Азимута" приземлился в Петербурге после сигнала о неисправности

Самолет "Азимута" благополучно приземлился в Санкт-Петербурге после срабатывания сигнализации о неисправности, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T21:07:00+03:00

2025-02-02T21:07:00+03:00

2025-02-02T21:14:00+03:00

санкт-петербург

происшествия

тбилиси

пулково (аэропорт)

россия

грузия

авиакомпания "азимут"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/81/1507358198_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_1bdb890013af6c471f5a5d227a5a0773.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Самолет "Азимута" благополучно приземлился в Санкт-Петербурге после срабатывания сигнализации о неисправности, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.По его информации, на борту самолёта авиакомпании "Азимут", выполнявшего рейс А47040 Тбилиси — Санкт-Петербург в воскресенье сработала сигнализация о неисправности."Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Пулково", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250130/samolet-1996498341.html

санкт-петербург

тбилиси

россия

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, происшествия, тбилиси, пулково (аэропорт), россия, грузия, авиакомпания "азимут"