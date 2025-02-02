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Сотрудники МЧС спасли 40 рыбаков со льда Финского залива - РИА Новости, 02.02.2025
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15:29 02.02.2025
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Сотрудники МЧС спасли 40 рыбаков со льда Финского залива
Сотрудники МЧС спасли 40 рыбаков со льда Финского залива - РИА Новости, 02.02.2025
Сотрудники МЧС спасли 40 рыбаков со льда Финского залива
Спасатели в Санкт-Петербурге доставили на берег со льда Финского залива 40 рыбаков, которые из-за образовавшейся промоины не могли вернуться, сообщает городское РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T15:29:00+03:00
2025-02-02T15:29:00+03:00
хорошие новости
санкт-петербург
финский залив
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Спасатели в Санкт-Петербурге доставили на берег со льда Финского залива 40 рыбаков, которые из-за образовавшейся промоины не могли вернуться, сообщает городское главное управление МЧС. "Из-за образовавшейся во льду промоины они не имели возможности вернуться назад. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения доставили их на сушу", - говорится в сообщении. Главк МЧС Петербурга призывает жителей и гостей города не выходить на опасный лед водоемов.
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санкт-петербург, финский залив, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Санкт-Петербург, Финский залив, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сотрудники МЧС спасли 40 рыбаков со льда Финского залива

В Петербурге спасатели доставили на берег со льда в Финском заливе 40 рыбаков

© Фото : ГУ МЧС России по Санкт-ПетербургуСпасатели эвакуируют рыбаков со льдины в Санкт-Петербурге. 2 февраля 2025
Спасатели эвакуируют рыбаков со льдины в Санкт-Петербурге. 2 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
Спасатели эвакуируют рыбаков со льдины в Санкт-Петербурге. 2 февраля 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Спасатели в Санкт-Петербурге доставили на берег со льда Финского залива 40 рыбаков, которые из-за образовавшейся промоины не могли вернуться, сообщает городское главное управление МЧС.
«
"Из-за образовавшейся во льду промоины они не имели возможности вернуться назад. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения доставили их на сушу", - говорится в сообщении.
Главк МЧС Петербурга призывает жителей и гостей города не выходить на опасный лед водоемов.
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Хорошие новостиСанкт-ПетербургФинский заливМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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