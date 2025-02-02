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Сотрудники МЧС спасли 40 рыбаков со льда Финского залива
Сотрудники МЧС спасли 40 рыбаков со льда Финского залива - РИА Новости, 02.02.2025
Сотрудники МЧС спасли 40 рыбаков со льда Финского залива
Спасатели в Санкт-Петербурге доставили на берег со льда Финского залива 40 рыбаков, которые из-за образовавшейся промоины не могли вернуться, сообщает городское РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T15:29:00+03:00
2025-02-02T15:29:00+03:00
2025-02-02T15:29:00+03:00
хорошие новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Спасатели в Санкт-Петербурге доставили на берег со льда Финского залива 40 рыбаков, которые из-за образовавшейся промоины не могли вернуться, сообщает городское главное управление МЧС. "Из-за образовавшейся во льду промоины они не имели возможности вернуться назад. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения доставили их на сушу", - говорится в сообщении. Главк МЧС Петербурга призывает жителей и гостей города не выходить на опасный лед водоемов.
https://ria.ru/20250117/kot-1994286542.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, финский залив, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Санкт-Петербург, Финский залив, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сотрудники МЧС спасли 40 рыбаков со льда Финского залива
В Петербурге спасатели доставили на берег со льда в Финском заливе 40 рыбаков