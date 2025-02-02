https://ria.ru/20250202/nyt-1996851390.html
СМИ: авиаудары в Сомали стали первой крупной операцией США при Трампе
СМИ: авиаудары в Сомали стали первой крупной операцией США при Трампе - РИА Новости, 02.02.2025
СМИ: авиаудары в Сомали стали первой крупной операцией США при Трампе
Авиаудары по объектам "Исламского государства"* (ИГ*, запрещенная в России террористическая группировка) в Сомали стали первой крупной операцией США во второй... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T02:16:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Авиаудары по объектам "Исламского государства"* (ИГ*, запрещенная в России террористическая группировка) в Сомали стали первой крупной операцией США во второй президентский срок Дональда Трампа, сообщает газета New York Times. В субботу Трамп заявил, что отдал приказ о нанесении авиаударов по объектам в Сомали, где находились террористы, подчеркнув, что в результате этих атак мирные жители не пострадали. По словам американского лидера, в результате ударов было ликвидировано "много террористов" без нанесения вреда гражданским лицам. "Президент Трамп отдал приказ об авиаударах в субботу против ИГ* на севере Сомали, это первая крупная военная операция США за рубежом с момента его вступления в должность", — пишет издание. По данным газеты, удары наносили в том числе истребители F/A-18 с авианосца Harry S. Truman в Красном море.В то же время американские военные чиновники заявили изданию, что эти удары носили скорее символический характер и не были рассчитаны на нейтрализацию серьезной угрозы.В Пентагоне заявили, что удары США по объектам террористов в Сомали проводились в координации с правительством африканского государства.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250201/pentagon-1996836761.html
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в мире, сомали, сша, россия, дональд трамп, исламское государство*, министерство обороны сша, f/a-18
В мире, Сомали, США, Россия, Дональд Трамп, Исламское государство*, Министерство обороны США, F/A-18
СМИ: авиаудары в Сомали стали первой крупной операцией США при Трампе
NYT: авиаудары в Сомали стали первой крупной операцией США при Трампе
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости.
Авиаудары по объектам "Исламского государства"* (ИГ*, запрещенная в России террористическая группировка) в Сомали стали первой крупной операцией США во второй президентский срок Дональда Трампа, сообщает газета New York Times
.
В субботу Трамп заявил, что отдал приказ о нанесении авиаударов по объектам в Сомали, где находились террористы, подчеркнув, что в результате этих атак мирные жители не пострадали. По словам американского лидера, в результате ударов было ликвидировано "много террористов" без нанесения вреда гражданским лицам.
"Президент Трамп отдал приказ об авиаударах в субботу против ИГ* на севере Сомали, это первая крупная военная операция США за рубежом с момента его вступления в должность", — пишет издание.
По данным газеты, удары наносили в том числе истребители F/A-18 с авианосца Harry S. Truman в Красном море.
В то же время американские военные чиновники заявили изданию, что эти удары носили скорее символический характер и не были рассчитаны на нейтрализацию серьезной угрозы.
В Пентагоне заявили, что удары США по объектам террористов в Сомали проводились в координации с правительством африканского государства.
* Запрещенная в России террористическая организация