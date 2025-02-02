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Замглавы политбюро ХАМАС в понедельник приедет в Москву

Замглавы политбюро ХАМАС в понедельник приедет в Москву - РИА Новости, 02.02.2025

Замглавы политбюро ХАМАС в понедельник приедет в Москву

Делегация палестинского движения ХАМАС во главе с замглавы политбюро движения Мусой Абу Марзуком посетит Москву в понедельник, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T16:28:00+03:00

2025-02-02T16:28:00+03:00

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Делегация палестинского движения ХАМАС во главе с замглавы политбюро движения Мусой Абу Марзуком посетит Москву в понедельник, рассказал РИА Новости источник в делегации."В понедельник", - сказал собеседник агентства.По его словам, запланированы переговоры в МИД России.В конце января в МИД РФ сообщили, что замглавы российского министерства Михаил Богданов обсудил по телефону с Марзуком судьбу удерживаемого в секторе Газа россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина, выразив заинтересованность Москвы в их приоритетном освобождении.

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Варвара Скокшина

москва, россия, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире