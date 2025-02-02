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Замглавы политбюро ХАМАС в понедельник приедет в Москву
Замглавы политбюро ХАМАС в понедельник приедет в Москву - РИА Новости, 02.02.2025
Замглавы политбюро ХАМАС в понедельник приедет в Москву
Делегация палестинского движения ХАМАС во главе с замглавы политбюро движения Мусой Абу Марзуком посетит Москву в понедельник, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T16:28:00+03:00
2025-02-02T16:28:00+03:00
2025-02-02T16:30:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Делегация палестинского движения ХАМАС во главе с замглавы политбюро движения Мусой Абу Марзуком посетит Москву в понедельник, рассказал РИА Новости источник в делегации."В понедельник", - сказал собеседник агентства.По его словам, запланированы переговоры в МИД России.В конце января в МИД РФ сообщили, что замглавы российского министерства Михаил Богданов обсудил по телефону с Марзуком судьбу удерживаемого в секторе Газа россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина, выразив заинтересованность Москвы в их приоритетном освобождении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Москва, Россия, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
Замглавы политбюро ХАМАС в понедельник приедет в Москву
Замглавы политбюро ХАМАС в понедельник приедет в Москву на переговоры