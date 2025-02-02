https://ria.ru/20250202/infrastruktura-1996917326.html

В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктуры в регионе

В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктуры в регионе - РИА Новости, 02.02.2025

В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктуры в регионе

Инфраструктура и несколько предприятий повреждены в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T19:52:00+03:00

2025-02-02T19:52:00+03:00

2025-02-02T19:52:00+03:00

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Инфраструктура и несколько предприятий повреждены в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. "Повреждена инфраструктура, несколько предприятий", - написал Лысак в своем Telegram-канале. О каких именно объектах идет речь, он не уточнил.

https://ria.ru/20250202/zelenskij-1996910816.html

днепропетровская область

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днепропетровская область, украина, в мире