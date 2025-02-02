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В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктуры в регионе
В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктуры в регионе - РИА Новости, 02.02.2025
В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктуры в регионе
Инфраструктура и несколько предприятий повреждены в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T19:52:00+03:00
2025-02-02T19:52:00+03:00
2025-02-02T19:52:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Инфраструктура и несколько предприятий повреждены в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. "Повреждена инфраструктура, несколько предприятий", - написал Лысак в своем Telegram-канале. О каких именно объектах идет речь, он не уточнил.
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днепропетровская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Украина, В мире
В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктуры в регионе
Лысак: в Днепропетровской области повреждены инфраструктура и предприятия