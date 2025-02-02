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В Карелии сотни человек приехали ловить уплывшую из садков форель - РИА Новости, 02.02.2025
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22:45 02.02.2025 (обновлено: 22:54 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/forel-1996931491.html
В Карелии сотни человек приехали ловить уплывшую из садков форель
В Карелии сотни человек приехали ловить уплывшую из садков форель - РИА Новости, 02.02.2025
В Карелии сотни человек приехали ловить уплывшую из садков форель
Сотни человек приехали ловить форель, которая уплыла из поврежденных неизвестными садков рыбоводческого хозяйства на озере в Карелии, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 02.02.2025
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2025-02-02T22:54:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Сотни человек приехали ловить форель, которая уплыла из поврежденных неизвестными садков рыбоводческого хозяйства на озере в Карелии, сообщил РИА Новости глава Сортавальского муниципального округа Сергей Крупин."По предварительной информации, некие злоумышленники разрезали сетки, в которых выращивалась рыба в нескольких садках на озере Лавиярви, в результате чего ушло приблизительно 42-45 тонн рыбы. Озеро небольшое. И законных оснований не давать там ловить рыбу обычным рыбакам нет. У нас и из Санкт-Петербурга, и местные жители, и со всей Карелии приехали так называемые рыбаки", — рассказал он.По словам Крупина, в воскресенье, по предварительным данным, на озеро за рыбой приехало порядка полутора тысяч человек. Он сообщил, что инцидент в рыбоводческом хозяйстве произошел несколько дней назад. "Надеемся, что правоохранительные органы разберутся в этом инциденте", — добавил глава Сортавальского муниципального округа.РИА Новости пока не располагает комментариями правоохранительных и надзорных органов по поводу ситуации.
https://ria.ru/20241008/ryba-1976898983.html
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происшествия, россия, республика карелия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Республика Карелия, Санкт-Петербург
В Карелии сотни человек приехали ловить уплывшую из садков форель

В Карелии сотни рыбаков приехали ловить форель, уплывшую из садков рыбохозяйства

© Фото : соцсетиСотни рыбаков на озере Лавиярви в Карелии
Сотни рыбаков на озере Лавиярви в Карелии - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Фото : соцсети
Сотни рыбаков на озере Лавиярви в Карелии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Сотни человек приехали ловить форель, которая уплыла из поврежденных неизвестными садков рыбоводческого хозяйства на озере в Карелии, сообщил РИА Новости глава Сортавальского муниципального округа Сергей Крупин.
"По предварительной информации, некие злоумышленники разрезали сетки, в которых выращивалась рыба в нескольких садках на озере Лавиярви, в результате чего ушло приблизительно 42-45 тонн рыбы. Озеро небольшое. И законных оснований не давать там ловить рыбу обычным рыбакам нет. У нас и из Санкт-Петербурга, и местные жители, и со всей Карелии приехали так называемые рыбаки", — рассказал он.
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По словам Крупина, в воскресенье, по предварительным данным, на озеро за рыбой приехало порядка полутора тысяч человек.
Он сообщил, что инцидент в рыбоводческом хозяйстве произошел несколько дней назад.
"Надеемся, что правоохранительные органы разберутся в этом инциденте", — добавил глава Сортавальского муниципального округа.
РИА Новости пока не располагает комментариями правоохранительных и надзорных органов по поводу ситуации.
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