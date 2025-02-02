В Карелии сотни человек приехали ловить уплывшую из садков форель
В Карелии сотни рыбаков приехали ловить форель, уплывшую из садков рыбохозяйства
© Фото : соцсетиСотни рыбаков на озере Лавиярви в Карелии
© Фото : соцсети
Сотни рыбаков на озере Лавиярви в Карелии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Сотни человек приехали ловить форель, которая уплыла из поврежденных неизвестными садков рыбоводческого хозяйства на озере в Карелии, сообщил РИА Новости глава Сортавальского муниципального округа Сергей Крупин.
"По предварительной информации, некие злоумышленники разрезали сетки, в которых выращивалась рыба в нескольких садках на озере Лавиярви, в результате чего ушло приблизительно 42-45 тонн рыбы. Озеро небольшое. И законных оснований не давать там ловить рыбу обычным рыбакам нет. У нас и из Санкт-Петербурга, и местные жители, и со всей Карелии приехали так называемые рыбаки", — рассказал он.
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По словам Крупина, в воскресенье, по предварительным данным, на озеро за рыбой приехало порядка полутора тысяч человек.
Он сообщил, что инцидент в рыбоводческом хозяйстве произошел несколько дней назад.
"Надеемся, что правоохранительные органы разберутся в этом инциденте", — добавил глава Сортавальского муниципального округа.
РИА Новости пока не располагает комментариями правоохранительных и надзорных органов по поводу ситуации.
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