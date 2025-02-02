https://ria.ru/20250202/evropa-1996906935.html

WP: Европа уменьшит сотрудничество с Трампом против КНР при введении пошлин

WP: Европа уменьшит сотрудничество с Трампом против КНР при введении пошлин - РИА Новости, 02.02.2025

WP: Европа уменьшит сотрудничество с Трампом против КНР при введении пошлин

Страны Европы будут менее склонны сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом в его политике против Китая, если он введёт против неё пошлины, сообщает... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T17:45:00+03:00

2025-02-02T17:45:00+03:00

2025-02-02T17:45:00+03:00

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Страны Европы будут менее склонны сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом в его политике против Китая, если он введёт против неё пошлины, сообщает издание Washington Post со ссылкой на неназванных европейских чиновников. В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Ранее глава Европарламента Роберта Метсола заявила польскому агентству РАР, что Евросоюз должен продолжать торговые переговоры с США после избрания Дональда Трампа, но быть готовым к ответным мерам в случае повышения пошлин на товары. "Ряд европейских политиков также предупреждают, что если Трамп ударит по ним пошлинами - что, как он сказал в пятницу, он "безусловно" сделает, они также будут менее склонны к сотрудничеству в его политике в отношении Китая... Если США не собираются помогать Европе с Россией, Европа не сможет помогать США с Китаем", - говорится в сообщении. Как заявил изданию неназванный высокопоставленный европейский чиновник, агрессивный подход Вашингтона в отношении Европы может легко вызвать обратный эффект. "Лучше работать вместе", - отметил чиновник. Кроме того, по данным издания, датские политики в частном порядке выражают скепсис относительно подхода Трампа в отношении Гренландии, отмечая, что Дания в течение 20 лет воевала вместе с американцами в Афганистане, "выражая этим союзническую солидарность", несмотря на то, что эта война была непопулярна среди их электората. Трамп во время первого срока на посту президента США ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года, уже при бывшем президенте США Джо Байдене, между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как Соединенные Штаты приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары. Также Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250202/ssha-1996902846.html

https://ria.ru/20250202/avtoproizvoditeli-1996867885.html

https://ria.ru/20250202/kitay-1996895132.html

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