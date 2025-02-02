https://ria.ru/20250202/dtp-1996925324.html
В Ленинградской области грузовик столкнулся с автобусом
В Ленинградской области грузовик столкнулся с автобусом - РИА Новости, 02.02.2025
В Ленинградской области грузовик столкнулся с автобусом
Грузовик, водитель которого не учел дорожные и метеорологические условия, на "встречке" столкнулся с рейсовым автобусом во Всеволожском районе Ленинградской... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T21:31:00+03:00
2025-02-02T21:31:00+03:00
2025-02-02T21:31:00+03:00
происшествия
авто
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бор
группа газ
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Грузовик, водитель которого не учел дорожные и метеорологические условия, на "встречке" столкнулся с рейсовым автобусом во Всеволожском районе Ленинградской области, пострадали 3 человека, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Авария произошла в воскресенье днем у дома №17 по Березовой аллее в деревне Бор Всеволожского района. "Пятидесятичетырехлетний водитель "ГАЗ" при выборе скорости не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения. Там произошло лобовое столкновение (автомобиля - ред.) "ГАЗ" и рейсового автобуса", – говорится в сообщении. Как уточняется, в результате водитель грузовика получил травму грудной клетки, также в аварии пострадали две пассажирки автобуса 58 лет и 84 лет. Все пострадавшие направлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
https://ria.ru/20241231/dtp-1992174169.html
всеволожский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, всеволожский район, ленинградская область, бор, группа газ, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Всеволожский район, Ленинградская область, Бор, Группа ГАЗ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ленинградской области грузовик столкнулся с автобусом
В Ленинградской области грузовик столкнулся с автобусом, пострадали три человека