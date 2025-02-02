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Символ стойкости и мужества: как защищали Сталинград - РИА Новости, 02.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:00 02.02.2025 (обновлено: 08:17 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/bitva-1996327072.html
Символ стойкости и мужества: как защищали Сталинград
Символ стойкости и мужества: как защищали Сталинград - РИА Новости, 02.02.2025
Символ стойкости и мужества: как защищали Сталинград
В России 2 февраля отмечают победу в Сталинградской битве. В этот день в 1943 году советские солдаты разгромили немецко-фашистские войска. Архивные кадры — в... РИА Новости, 02.02.2025
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фото
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
сталинград
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
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В России 2 февраля отмечают победу в Сталинградской битве. В этот день в 1943 году советские солдаты разгромили немецко-фашистские войска. Архивные кадры — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, россия, сталинград, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне
Фото, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Сталинград, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Символ стойкости и мужества: как защищали Сталинград

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В России 2 февраля отмечают победу в Сталинградской битве. В этот день в 1943 году советские солдаты разгромили немецко-фашистские войска. Архивные кадры — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Наталья Боде | Перейти в медиабанк

Второго февраля 2025 года в России отмечают 82-летие победы в битве под Сталинградом.

Бойцы Красной Армии ведут бой на улицах города

Второго февраля 2025 года в России отмечают 82-летие победы в битве под Сталинградом.

© РИА Новости / Наталья Боде
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© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанк

Боевые действия во время Сталинградской битвы происходили с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943-го.

Бой в районе нефтеналивных баков на берегу Волги

Боевые действия во время Сталинградской битвы происходили с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943-го.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанк

На фото: советские саперы из 1-й понтонно-мостовой роты капитана Виктора Корикова, 107-го отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона строят переправу через Волгу в Сталинграде.

Советские саперы из 1-й понтонно-мостовой роты капитана Виктора Корикова, 107-го отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона строят переправу через Волгу в Сталинграде

На фото: советские саперы из 1-й понтонно-мостовой роты капитана Виктора Корикова, 107-го отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона строят переправу через Волгу в Сталинграде.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Яков Рюмкин | Перейти в медиабанк

Оборона Сталинграда является крупнейшим сухопутным сражением Второй мировой войны.

Санинструктор В. Смирнова оказывает помощь раненному на поле боя

Оборона Сталинграда является крупнейшим сухопутным сражением Второй мировой войны.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
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4 из 13
© РИА Новости / Эммануил Евзерихин | Перейти в медиабанк

По продолжительности и ожесточенности боев, количеству участвовавших людей и техники битва превзошла на тот момент все сражения мировой истории.

Скульптурная композиция - фонтан Детский хоровод на вокзальной площади Сталинграда после налета фашистской авиации

По продолжительности и ожесточенности боев, количеству участвовавших людей и техники битва превзошла на тот момент все сражения мировой истории.

© РИА Новости / Эммануил Евзерихин
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5 из 13
© РИА Новости / Яков Рюмкин | Перейти в медиабанк

На отдельных ее этапах с обеих сторон участвовало более двух миллионов человек, около 30 тысяч орудий, более двух тысяч самолетов и танков.

Саперы закладывают ящик со взрывчаткой

На отдельных ее этапах с обеих сторон участвовало более двух миллионов человек, около 30 тысяч орудий, более двух тысяч самолетов и танков.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
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6 из 13
© РИА Новости / Олег Кнорринг | Перейти в медиабанк

На фото: ночная танковая атака.

Ночная танковая атака

На фото: ночная танковая атака.

© РИА Новости / Олег Кнорринг
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7 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гитлеровское командование планировало летом 1942 года разгромить советские войска на юге страны, овладеть нефтяными районами Кавказа и богатыми территориями Дона и Кубани, нарушить коммуникации и создать условия для окончания войны в свою пользу.

Советские артиллеристы во время одного из уличных боев в Сталинграде

Гитлеровское командование планировало летом 1942 года разгромить советские войска на юге страны, овладеть нефтяными районами Кавказа и богатыми территориями Дона и Кубани, нарушить коммуникации и создать условия для окончания войны в свою пользу.

© РИА Новости
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8 из 13
© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанк

Оборонительная операция началась на дальних подступах к городу — на рубеже рек Чир и Цимла. Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК) систематически усиливала войска сталинградского направления.

Бои идут за каждый дом

Оборонительная операция началась на дальних подступах к городу — на рубеже рек Чир и Цимла. Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК) систематически усиливала войска сталинградского направления.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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9 из 13
© РИА Новости / Олег Кнорринг | Перейти в медиабанк

Противник пытался окружить советские войска в большой излучине Дона, выйти в район города Калача и с запада прорваться к Сталинграду.

Вид с воздуха на разрушенный Сталинград

Противник пытался окружить советские войска в большой излучине Дона, выйти в район города Калача и с запада прорваться к Сталинграду.

© РИА Новости / Олег Кнорринг
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10 из 13
© РИА Новости / Владимир Юдин | Перейти в медиабанк

Однако план противника провалился.

На фото — пленные гитлеровцы под Сталинградом.

Пленные немцы под Сталинградом

Однако план противника провалился.

На фото — пленные гитлеровцы под Сталинградом.

© РИА Новости / Владимир Юдин
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11 из 13
© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанк

Во время Сталинградской наступательной операции были разгромлены немецкие 6-я армия и 4-я танковая армия, 3-я и 4-я румынские армии, 8-я итальянская армия.

Красноармеец с красным знаменем на площади Павших борцов в Сталинграде, после окончания боев

Во время Сталинградской наступательной операции были разгромлены немецкие 6-я армия и 4-я танковая армия, 3-я и 4-я румынские армии, 8-я итальянская армия.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Яков Рюмкин | Перейти в медиабанк

Сталинградская битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне. Советские Вооруженные силы захватили стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны.

Мирные жители возвращаются в Сталинград

Сталинградская битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне. Советские Вооруженные силы захватили стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеФотоРоссияСталинградВеликая Отечественная война (1941-1945)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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