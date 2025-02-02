Символ стойкости и мужества: как защищали Сталинград
Второго февраля 2025 года в России отмечают 82-летие победы в битве под Сталинградом.
Второго февраля 2025 года в России отмечают 82-летие победы в битве под Сталинградом.
Боевые действия во время Сталинградской битвы происходили с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943-го.
Боевые действия во время Сталинградской битвы происходили с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943-го.
На фото: советские саперы из 1-й понтонно-мостовой роты капитана Виктора Корикова, 107-го отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона строят переправу через Волгу в Сталинграде.
На фото: советские саперы из 1-й понтонно-мостовой роты капитана Виктора Корикова, 107-го отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона строят переправу через Волгу в Сталинграде.
Оборона Сталинграда является крупнейшим сухопутным сражением Второй мировой войны.
Оборона Сталинграда является крупнейшим сухопутным сражением Второй мировой войны.
По продолжительности и ожесточенности боев, количеству участвовавших людей и техники битва превзошла на тот момент все сражения мировой истории.
По продолжительности и ожесточенности боев, количеству участвовавших людей и техники битва превзошла на тот момент все сражения мировой истории.
На отдельных ее этапах с обеих сторон участвовало более двух миллионов человек, около 30 тысяч орудий, более двух тысяч самолетов и танков.
На отдельных ее этапах с обеих сторон участвовало более двух миллионов человек, около 30 тысяч орудий, более двух тысяч самолетов и танков.
На фото: ночная танковая атака.
Гитлеровское командование планировало летом 1942 года разгромить советские войска на юге страны, овладеть нефтяными районами Кавказа и богатыми территориями Дона и Кубани, нарушить коммуникации и создать условия для окончания войны в свою пользу.
Гитлеровское командование планировало летом 1942 года разгромить советские войска на юге страны, овладеть нефтяными районами Кавказа и богатыми территориями Дона и Кубани, нарушить коммуникации и создать условия для окончания войны в свою пользу.
Оборонительная операция началась на дальних подступах к городу — на рубеже рек Чир и Цимла. Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК) систематически усиливала войска сталинградского направления.
Оборонительная операция началась на дальних подступах к городу — на рубеже рек Чир и Цимла. Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК) систематически усиливала войска сталинградского направления.
Противник пытался окружить советские войска в большой излучине Дона, выйти в район города Калача и с запада прорваться к Сталинграду.
Противник пытался окружить советские войска в большой излучине Дона, выйти в район города Калача и с запада прорваться к Сталинграду.
Однако план противника провалился.
На фото — пленные гитлеровцы под Сталинградом.
Однако план противника провалился.
На фото — пленные гитлеровцы под Сталинградом.
Во время Сталинградской наступательной операции были разгромлены немецкие 6-я армия и 4-я танковая армия, 3-я и 4-я румынские армии, 8-я итальянская армия.
Во время Сталинградской наступательной операции были разгромлены немецкие 6-я армия и 4-я танковая армия, 3-я и 4-я румынские армии, 8-я итальянская армия.
Сталинградская битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне. Советские Вооруженные силы захватили стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны.
Сталинградская битва внесла решающий вклад в достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне. Советские Вооруженные силы захватили стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны.