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Символ стойкости и мужества: как защищали Сталинград

Символ стойкости и мужества: как защищали Сталинград - РИА Новости, 02.02.2025

Символ стойкости и мужества: как защищали Сталинград

В России 2 февраля отмечают победу в Сталинградской битве. В этот день в 1943 году советские солдаты разгромили немецко-фашистские войска. Архивные кадры — в... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T08:00:00+03:00

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2025-02-02T08:17:00+03:00

фото

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

сталинград

великая отечественная война (1941-1945)

80-летие победы в великой отечественной войне

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В России 2 февраля отмечают победу в Сталинградской битве. В этот день в 1943 году советские солдаты разгромили немецко-фашистские войска. Архивные кадры — в фотоленте Ria.ru.

россия

сталинград

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2025

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