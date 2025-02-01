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Назван самый сложный для поступления вуз в России - РИА Новости, 01.02.2025
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11:56 01.02.2025 (обновлено: 13:15 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/vuz-1996771787.html
Назван самый сложный для поступления вуз в России
Назван самый сложный для поступления вуз в России - РИА Новости, 01.02.2025
Назван самый сложный для поступления вуз в России
Московский физико-технический институт стал самым сложным вузом для поступления в России, сообщается в "Мониторинге качества приема в вузы" Высшей школы... РИА Новости, 01.02.2025
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2025-02-01T13:15:00+03:00
общество
россия
московский физико-технический институт
высшая школа экономики (вшэ)
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
образование
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Московский физико-технический институт стал самым сложным вузом для поступления в России, сообщается в "Мониторинге качества приема в вузы" Высшей школы экономики.В 2024-м средний балл ЕГЭ для поступления на бюджет в МФТИ составил 97.Второе место в списке занял Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", а третье — Университет Иннополис.Средний балл для поступления на бюджет в эти образовательные учреждения в прошлом году составил 89,9 и 87,5 соответственно.
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общество, россия, московский физико-технический институт, высшая школа экономики (вшэ), национальный исследовательский ядерный университет "мифи", образование
Общество, Россия, Московский физико-технический институт, Высшая школа экономики (ВШЭ), Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Образование
Назван самый сложный для поступления вуз в России

МФТИ стал самым сложным для поступления вузом в России

© Getty Images / Connect Images/Matt LincolnСтудентка в лаборатории
Студентка в лаборатории - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Getty Images / Connect Images/Matt Lincoln
Студентка в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Московский физико-технический институт стал самым сложным вузом для поступления в России, сообщается в "Мониторинге качества приема в вузы" Высшей школы экономики.
В 2024-м средний балл ЕГЭ для поступления на бюджет в МФТИ составил 97.
Второе место в списке занял Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", а третье — Университет Иннополис.
Средний балл для поступления на бюджет в эти образовательные учреждения в прошлом году составил 89,9 и 87,5 соответственно.
Расписание ЕГЭ-2025
Расписание ЕГЭ в 2025-м: даты проведения экзаменов для 11-х классов
10 января, 17:59
 
ОбществоРоссияМосковский физико-технический институтВысшая школа экономики (ВШЭ)Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"Образование
 
 
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