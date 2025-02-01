https://ria.ru/20250201/vuz-1996771787.html

Назван самый сложный для поступления вуз в России

Назван самый сложный для поступления вуз в России - РИА Новости, 01.02.2025

Назван самый сложный для поступления вуз в России

Московский физико-технический институт стал самым сложным вузом для поступления в России, сообщается в "Мониторинге качества приема в вузы" Высшей школы... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T11:56:00+03:00

2025-02-01T11:56:00+03:00

2025-02-01T13:15:00+03:00

общество

россия

московский физико-технический институт

высшая школа экономики (вшэ)

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987558277_0:241:3068:1967_1920x0_80_0_0_7c0b4fc1ed685563b70532c931dfef7b.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Московский физико-технический институт стал самым сложным вузом для поступления в России, сообщается в "Мониторинге качества приема в вузы" Высшей школы экономики.В 2024-м средний балл ЕГЭ для поступления на бюджет в МФТИ составил 97.Второе место в списке занял Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", а третье — Университет Иннополис.Средний балл для поступления на бюджет в эти образовательные учреждения в прошлом году составил 89,9 и 87,5 соответственно.

https://ria.ru/20250110/ege-1734473764.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, московский физико-технический институт, высшая школа экономики (вшэ), национальный исследовательский ядерный университет "мифи", образование