https://ria.ru/20250201/vulkan-1996764948.html
Ученые прогнозируют мощное извержение вулкана на Камчатке
Ученые прогнозируют мощное извержение вулкана на Камчатке - РИА Новости, 01.02.2025
Ученые прогнозируют мощное извержение вулкана на Камчатке
Ученые на Камчатке прогнозируют мощное извержение вулкана Безымянный в ближайшие дни, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T10:35:00+03:00
2025-02-01T10:35:00+03:00
2025-02-01T11:50:00+03:00
наука
камчатка
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996770599_0:197:2913:1836_1920x0_80_0_0_2e844b027b92e167b5f4c3fbc003e911.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев – РИА Новости. Ученые на Камчатке прогнозируют мощное извержение вулкана Безымянный в ближайшие дни, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Эффузивная активность вулкана постепенно увеличивается, это сопровождается мощными выбросами газа и пара. Спутниковые данные показали большую термическую аномалию над вулканом прошлой ночью с высоким значением разницы температур между термической аномалией и фоном. Вулкан готовится к сильному эксплозивному извержению, которое может произойти в ближайшие три дня", - говорят специалисты. Выбросы пепла могут достигать высоты 10-15 километров над уровнем моря. Высота Безымянного 2882 метра над уровнем моря.
https://ria.ru/20241121/islandiya-1984966283.html
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996770599_120:0:2568:1836_1920x0_80_0_0_821b7c48013210aa8d1cac87aead2a20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, российская академия наук
Наука, Камчатка, Российская академия наук
Ученые прогнозируют мощное извержение вулкана на Камчатке
На Камчатке ожидают сильное извержение вулкана Безымянный в ближайшие дни
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев – РИА Новости. Ученые на Камчатке прогнозируют мощное извержение вулкана Безымянный в ближайшие дни, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Эффузивная активность вулкана постепенно увеличивается, это сопровождается мощными выбросами газа и пара. Спутниковые данные показали большую термическую аномалию над вулканом прошлой ночью с высоким значением разницы температур между термической аномалией и фоном. Вулкан готовится к сильному эксплозивному извержению, которое может произойти в ближайшие три дня", - говорят специалисты.
Выбросы пепла могут достигать высоты 10-15 километров над уровнем моря. Высота Безымянного 2882 метра над уровнем моря.