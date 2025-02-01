https://ria.ru/20250201/vulkan-1996764948.html

Ученые прогнозируют мощное извержение вулкана на Камчатке

Ученые прогнозируют мощное извержение вулкана на Камчатке - РИА Новости, 01.02.2025

Ученые прогнозируют мощное извержение вулкана на Камчатке

Ученые на Камчатке прогнозируют мощное извержение вулкана Безымянный в ближайшие дни, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T10:35:00+03:00

2025-02-01T10:35:00+03:00

2025-02-01T11:50:00+03:00

наука

камчатка

российская академия наук

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев – РИА Новости. Ученые на Камчатке прогнозируют мощное извержение вулкана Безымянный в ближайшие дни, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Эффузивная активность вулкана постепенно увеличивается, это сопровождается мощными выбросами газа и пара. Спутниковые данные показали большую термическую аномалию над вулканом прошлой ночью с высоким значением разницы температур между термической аномалией и фоном. Вулкан готовится к сильному эксплозивному извержению, которое может произойти в ближайшие три дня", - говорят специалисты. Выбросы пепла могут достигать высоты 10-15 километров над уровнем моря. Высота Безымянного 2882 метра над уровнем моря.

https://ria.ru/20241121/islandiya-1984966283.html

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камчатка, российская академия наук