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Ученые прогнозируют мощное извержение вулкана на Камчатке - РИА Новости, 01.02.2025
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Наука
 
10:35 01.02.2025 (обновлено: 11:50 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/vulkan-1996764948.html
Ученые прогнозируют мощное извержение вулкана на Камчатке
Ученые прогнозируют мощное извержение вулкана на Камчатке - РИА Новости, 01.02.2025
Ученые прогнозируют мощное извержение вулкана на Камчатке
Ученые на Камчатке прогнозируют мощное извержение вулкана Безымянный в ближайшие дни, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T10:35:00+03:00
2025-02-01T11:50:00+03:00
наука
камчатка
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев – РИА Новости. Ученые на Камчатке прогнозируют мощное извержение вулкана Безымянный в ближайшие дни, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Эффузивная активность вулкана постепенно увеличивается, это сопровождается мощными выбросами газа и пара. Спутниковые данные показали большую термическую аномалию над вулканом прошлой ночью с высоким значением разницы температур между термической аномалией и фоном. Вулкан готовится к сильному эксплозивному извержению, которое может произойти в ближайшие три дня", - говорят специалисты. Выбросы пепла могут достигать высоты 10-15 километров над уровнем моря. Высота Безымянного 2882 метра над уровнем моря.
https://ria.ru/20241121/islandiya-1984966283.html
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камчатка, российская академия наук
Наука, Камчатка, Российская академия наук
Ученые прогнозируют мощное извержение вулкана на Камчатке

На Камчатке ожидают сильное извержение вулкана Безымянный в ближайшие дни

© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанкВулкан Шивелуч на Камчатке
Вулкан Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Юрий Демянчук
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Вулкан Шивелуч на Камчатке. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев – РИА Новости. Ученые на Камчатке прогнозируют мощное извержение вулкана Безымянный в ближайшие дни, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Эффузивная активность вулкана постепенно увеличивается, это сопровождается мощными выбросами газа и пара. Спутниковые данные показали большую термическую аномалию над вулканом прошлой ночью с высоким значением разницы температур между термической аномалией и фоном. Вулкан готовится к сильному эксплозивному извержению, которое может произойти в ближайшие три дня", - говорят специалисты.
Выбросы пепла могут достигать высоты 10-15 километров над уровнем моря. Высота Безымянного 2882 метра над уровнем моря.
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НаукаКамчаткаРоссийская академия наук
 
 
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