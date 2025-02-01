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Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 01.02.2025
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12:12 01.02.2025 (обновлено: 12:24 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/vostok-1996772957.html
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 01.02.2025
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Украинские войска потеряли за сутки свыше 130 военнослужащих, танк Leopard и самоходную артиллерийскую установку в зоне действия российской группировки... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T12:12:00+03:00
2025-02-01T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки свыше 130 военнослужащих, танк Leopard и самоходную артиллерийскую установку в зоне действия российской группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Новопетровское Днепропетровской области, Зеленое Поле, Ровнополь, Днепроэнергия и Разлив Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 130 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, боевая бронированная машина и автомобиль. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника

ВСУ за сутки потеряли более 130 военных в зоне ответственности "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки свыше 130 военнослужащих, танк Leopard и самоходную артиллерийскую установку в зоне действия российской группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Новопетровское Днепропетровской области, Зеленое Поле, Ровнополь, Днепроэнергия и Разлив Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 130 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, боевая бронированная машина и автомобиль. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции", - говорится в сообщении.
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