https://ria.ru/20250201/vostok-1996772957.html

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 01.02.2025

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника

Украинские войска потеряли за сутки свыше 130 военнослужащих, танк Leopard и самоходную артиллерийскую установку в зоне действия российской группировки... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T12:12:00+03:00

2025-02-01T12:12:00+03:00

2025-02-01T12:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки свыше 130 военнослужащих, танк Leopard и самоходную артиллерийскую установку в зоне действия российской группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Новопетровское Днепропетровской области, Зеленое Поле, Ровнополь, Днепроэнергия и Разлив Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 130 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, боевая бронированная машина и автомобиль. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250201/ukraina-1996768147.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины