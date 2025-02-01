В Волгограде дорожные знаки сменили на "Сталинград"
Знаки в Волгограде сменили на "Сталинград" к годовщине Сталинградской битвы
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкДорожный знак "Сталинград", временно установленный на въезде в город-герой Волгоград
Дорожный знак "Сталинград", временно установленный на въезде в город-герой Волгоград. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 1 фев – РИА Новости. Дорожные указатели "Волгоград " поменяли на "Сталинград" на основных въездах в город накануне празднования дня победы в Сталинградской битве 2 февраля, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу дорожный знак "Волгоград" заменен на "Сталинград" на мосту через Волгу при въезде в город.
Володин вспомнил героизм и мужество советских воинов под Сталинградом
2 февраля 2024, 17:09
Имя "Сталинград" решением гордумы возвращают Волгограду девять раз в году, это приурочено к памятным датам времен Великой Отечественной войны. Переименование происходит 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря. С 2022 года в эти дни на въезде в город меняют указатели "Волгоград" на "Сталинград". Впервые это было сделано 19 ноября 2022 года - в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.