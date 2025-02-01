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В Волгограде дорожные знаки сменили на "Сталинград" - РИА Новости, 01.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:49 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/volgograd-1996770737.html
В Волгограде дорожные знаки сменили на "Сталинград"
В Волгограде дорожные знаки сменили на "Сталинград" - РИА Новости, 01.02.2025
В Волгограде дорожные знаки сменили на "Сталинград"
Дорожные указатели "Волгоград " поменяли на "Сталинград" на основных въездах в город накануне празднования дня победы в Сталинградской битве 2 февраля, передает РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T11:49:00+03:00
2025-02-01T11:49:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 1 фев – РИА Новости. Дорожные указатели "Волгоград " поменяли на "Сталинград" на основных въездах в город накануне празднования дня победы в Сталинградской битве 2 февраля, передает корреспондент РИА Новости. В субботу дорожный знак "Волгоград" заменен на "Сталинград" на мосту через Волгу при въезде в город. Имя "Сталинград" решением гордумы возвращают Волгограду девять раз в году, это приурочено к памятным датам времен Великой Отечественной войны. Переименование происходит 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря. С 2022 года в эти дни на въезде в город меняют указатели "Волгоград" на "Сталинград". Впервые это было сделано 19 ноября 2022 года - в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.
https://ria.ru/20240202/stalingrad-1925081817.html
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волгоград, сталинград, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Волгоград, Сталинград, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Волгограде дорожные знаки сменили на "Сталинград"

Знаки в Волгограде сменили на "Сталинград" к годовщине Сталинградской битвы

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкДорожный знак "Сталинград", временно установленный на въезде в город-герой Волгоград
Дорожный знак Сталинград, временно установленный на въезде в город-герой Волгоград - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Дорожный знак "Сталинград", временно установленный на въезде в город-герой Волгоград. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 1 фев – РИА Новости. Дорожные указатели "Волгоград " поменяли на "Сталинград" на основных въездах в город накануне празднования дня победы в Сталинградской битве 2 февраля, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу дорожный знак "Волгоград" заменен на "Сталинград" на мосту через Волгу при въезде в город.
Сталинград, январь 1943 года. Пулеметный расчет подразделения лейтенанта В.В.Живаго ведет бой. Надпись на стене: Хочешь победы, беспощадно истребляй фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Володин вспомнил героизм и мужество советских воинов под Сталинградом
2 февраля 2024, 17:09
Имя "Сталинград" решением гордумы возвращают Волгограду девять раз в году, это приурочено к памятным датам времен Великой Отечественной войны. Переименование происходит 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря. С 2022 года в эти дни на въезде в город меняют указатели "Волгоград" на "Сталинград". Впервые это было сделано 19 ноября 2022 года - в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.
Юбилейные медали в честь 80-й годовщины Победы - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Путин: медали "80 лет Победы" получат все ветераны Великой Отечественной
27 января, 17:04
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВолгоградСталинград80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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