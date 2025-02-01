https://ria.ru/20250201/volgograd-1996770737.html

В Волгограде дорожные знаки сменили на "Сталинград"

В Волгограде дорожные знаки сменили на "Сталинград" - РИА Новости, 01.02.2025

В Волгограде дорожные знаки сменили на "Сталинград"

Дорожные указатели "Волгоград " поменяли на "Сталинград" на основных въездах в город накануне празднования дня победы в Сталинградской битве 2 февраля, передает РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T11:49:00+03:00

2025-02-01T11:49:00+03:00

2025-02-01T11:49:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

волгоград

сталинград

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912848269_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d4d37b0179cd95bf53ba415b4a9666ed.jpg

ВОЛГОГРАД, 1 фев – РИА Новости. Дорожные указатели "Волгоград " поменяли на "Сталинград" на основных въездах в город накануне празднования дня победы в Сталинградской битве 2 февраля, передает корреспондент РИА Новости. В субботу дорожный знак "Волгоград" заменен на "Сталинград" на мосту через Волгу при въезде в город. Имя "Сталинград" решением гордумы возвращают Волгограду девять раз в году, это приурочено к памятным датам времен Великой Отечественной войны. Переименование происходит 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря. С 2022 года в эти дни на въезде в город меняют указатели "Волгоград" на "Сталинград". Впервые это было сделано 19 ноября 2022 года - в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.

https://ria.ru/20240202/stalingrad-1925081817.html

https://ria.ru/20250127/medali-1995749752.html

волгоград

сталинград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

волгоград, сталинград, 80-летие победы в великой отечественной войне