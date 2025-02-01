https://ria.ru/20250201/ulyanovsk-1996750742.html
В аэропорту Ульяновка ввели временные ограничения
В аэропорту Ульяновка ввели временные ограничения - РИА Новости, 01.02.2025
В аэропорту Ульяновка ввели временные ограничения
Временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в аэропорту Ульяновска с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T06:46:00+03:00
2025-02-01T06:46:00+03:00
2025-02-01T06:46:00+03:00
ульяновск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в аэропорту Ульяновска с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня утром введены в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)", - написал он в Telegram-канале. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. "Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - добавил Кореняко.
https://ria.ru/20250130/aeroport-1996482489.html
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ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Ульяновск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Ульяновка ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Ульяновка ввели временные ограничения на полеты