https://ria.ru/20250201/ulyanovsk-1996750742.html

В аэропорту Ульяновка ввели временные ограничения

В аэропорту Ульяновка ввели временные ограничения - РИА Новости, 01.02.2025

В аэропорту Ульяновка ввели временные ограничения

Временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в аэропорту Ульяновска с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T06:46:00+03:00

2025-02-01T06:46:00+03:00

2025-02-01T06:46:00+03:00

ульяновск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в аэропорту Ульяновска с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня утром введены в аэропорту Ульяновск (Баратаевка)", - написал он в Telegram-канале. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. "Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - добавил Кореняко.

https://ria.ru/20250130/aeroport-1996482489.html

ульяновск

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2025

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ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)