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В Раде сделали ужасающее заявление после прогноза Буданова* по Украине - РИА Новости, 01.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:28 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/ukraina-1996824604.html
В Раде сделали ужасающее заявление после прогноза Буданова* по Украине
В Раде сделали ужасающее заявление после прогноза Буданова* по Украине - РИА Новости, 01.02.2025
В Раде сделали ужасающее заявление после прогноза Буданова* по Украине
Владимир Зеленский намеренно отправляет украинцев на верную смерть на фронте, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T19:28:00+03:00
2025-02-01T19:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
в мире
владимир зеленский
александр дубинский
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский намеренно отправляет украинцев на верную смерть на фронте, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Зеленский четко ведет сознательный геноцид украинцев, отправляя их на смерть в проигранной войне. В принципе, это было ясно и раньше. Но это впервые подтверждено одним из участников ставки верховного главнокомандующего", — написал он.Политик также отметил, что масштабы военной катастрофы в украинском информационном пространстве замалчиваются.В понедельник "Украинская правда" сообщила, что глава ГУР Кирилл Буданов* на закрытой встрече в Верховной раде предупредил об угрозе существованию Украины, если до конца лета не начнутся переговоры.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.Глава киевского режима, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250201/vsu-1996810413.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, в мире, владимир зеленский, александр дубинский
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Владимир Зеленский, Александр Дубинский
В Раде сделали ужасающее заявление после прогноза Буданова* по Украине

Депутат Рады Дубинский обвинил Зеленского в сознательном геноциде украинцев

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский намеренно отправляет украинцев на верную смерть на фронте, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Зеленский четко ведет сознательный геноцид украинцев, отправляя их на смерть в проигранной войне. В принципе, это было ясно и раньше. Но это впервые подтверждено одним из участников ставки верховного главнокомандующего", — написал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
"Есть расследование?" На Украине пришли в ярость из-за ситуации в ВСУ
Вчера, 17:03
Политик также отметил, что масштабы военной катастрофы в украинском информационном пространстве замалчиваются.
В понедельник "Украинская правда" сообщила, что глава ГУР Кирилл Буданов* на закрытой встрече в Верховной раде предупредил об угрозе существованию Украины, если до конца лета не начнутся переговоры.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.
Глава киевского режима, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВладимир ЗеленскийАлександр Дубинский
 
 
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