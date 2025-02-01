https://ria.ru/20250201/ukraina-1996824604.html

В Раде сделали ужасающее заявление после прогноза Буданова* по Украине

В Раде сделали ужасающее заявление после прогноза Буданова* по Украине - РИА Новости, 01.02.2025

В Раде сделали ужасающее заявление после прогноза Буданова* по Украине

Владимир Зеленский намеренно отправляет украинцев на верную смерть на фронте, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T19:28:00+03:00

2025-02-01T19:28:00+03:00

2025-02-01T19:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

александр дубинский

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский намеренно отправляет украинцев на верную смерть на фронте, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Зеленский четко ведет сознательный геноцид украинцев, отправляя их на смерть в проигранной войне. В принципе, это было ясно и раньше. Но это впервые подтверждено одним из участников ставки верховного главнокомандующего", — написал он.Политик также отметил, что масштабы военной катастрофы в украинском информационном пространстве замалчиваются.В понедельник "Украинская правда" сообщила, что глава ГУР Кирилл Буданов* на закрытой встрече в Верховной раде предупредил об угрозе существованию Украины, если до конца лета не начнутся переговоры.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.Глава киевского режима, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250201/vsu-1996810413.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, в мире, владимир зеленский, александр дубинский