В Раде сделали ужасающее заявление после прогноза Буданова* по Украине
Депутат Рады Дубинский обвинил Зеленского в сознательном геноциде украинцев
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский намеренно отправляет украинцев на верную смерть на фронте, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Зеленский четко ведет сознательный геноцид украинцев, отправляя их на смерть в проигранной войне. В принципе, это было ясно и раньше. Но это впервые подтверждено одним из участников ставки верховного главнокомандующего", — написал он.
Политик также отметил, что масштабы военной катастрофы в украинском информационном пространстве замалчиваются.
В понедельник "Украинская правда" сообщила, что глава ГУР Кирилл Буданов* на закрытой встрече в Верховной раде предупредил об угрозе существованию Украины, если до конца лета не начнутся переговоры.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров.
Глава киевского режима, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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