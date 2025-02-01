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"Мертвые американцы". В США запаниковали после заявления Маска - РИА Новости, 01.02.2025
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18:14 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/ssha-1996817268.html
"Мертвые американцы". В США запаниковали после заявления Маска
"Мертвые американцы". В США запаниковали после заявления Маска - РИА Новости, 01.02.2025
"Мертвые американцы". В США запаниковали после заявления Маска
США могут понести поражение в случае проведения военной операции в Мексике, допустил отставной американский разведчик Скотт Риттер в социальной сети Х. РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T18:14:00+03:00
2025-02-01T18:14:00+03:00
в мире
сша
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скотт риттер
илон маск
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. США могут понести поражение в случае проведения военной операции в Мексике, допустил отставной американский разведчик Скотт Риттер в социальной сети Х.Так он отреагировал на заявление американского предпринимателя Илона Маска о том, что побороть мексиканские картели можно только с помощью специальной операции США."Илон, вспомни наш опыт в Могадишо. Рухнувший Black Hawk (американский военный вертолет "Черный ястреб" — Прим. ред.). Мы потерпим поражение, если отправимся в Мексику со своими силами специальных операций. Картель владеет территорией. Все точно так же, как было при Айдиде. Все, что мы получим, — это мертвые американцы", — написал он.В октябре 1993 года американский спецназ потерпел сокрушительное поражение, пытаясь уничтожить лидера одной из сомалийских вооруженных группировок Мухаммеда Фараха Айдида. Это вызвало сильный политический резонанс, США вывели войска из Сомали.В свой первый день в должности президента Дональд Трамп подписал указ, которым наделил наркокартели статусом террористических организаций.
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в мире, сша, мексика, скотт риттер, илон маск, могадишо
В мире, США, Мексика, Скотт Риттер, Илон Маск, Могадишо
"Мертвые американцы". В США запаниковали после заявления Маска

Экс-разведчик Риттер: США проиграют в случае проведения спецоперации в Мексике

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. США могут понести поражение в случае проведения военной операции в Мексике, допустил отставной американский разведчик Скотт Риттер в социальной сети Х.
Так он отреагировал на заявление американского предпринимателя Илона Маска о том, что побороть мексиканские картели можно только с помощью специальной операции США.
"Илон, вспомни наш опыт в Могадишо. Рухнувший Black Hawk (американский военный вертолет "Черный ястреб" — Прим. ред.). Мы потерпим поражение, если отправимся в Мексику со своими силами специальных операций. Картель владеет территорией. Все точно так же, как было при Айдиде. Все, что мы получим, — это мертвые американцы", — написал он.
В октябре 1993 года американский спецназ потерпел сокрушительное поражение, пытаясь уничтожить лидера одной из сомалийских вооруженных группировок Мухаммеда Фараха Айдида. Это вызвало сильный политический резонанс, США вывели войска из Сомали.
В свой первый день в должности президента Дональд Трамп подписал указ, которым наделил наркокартели статусом террористических организаций.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Правление императора Трампа началось с ввода коня в Пентагон
27 января, 08:00
 
В миреСШАМексикаСкотт РиттерИлон МаскМогадишо
 
 
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