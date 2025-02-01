"Мертвые американцы". В США запаниковали после заявления Маска
Экс-разведчик Риттер: США проиграют в случае проведения спецоперации в Мексике
© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. США могут понести поражение в случае проведения военной операции в Мексике, допустил отставной американский разведчик Скотт Риттер в социальной сети Х.
Так он отреагировал на заявление американского предпринимателя Илона Маска о том, что побороть мексиканские картели можно только с помощью специальной операции США.
"Илон, вспомни наш опыт в Могадишо. Рухнувший Black Hawk (американский военный вертолет "Черный ястреб" — Прим. ред.). Мы потерпим поражение, если отправимся в Мексику со своими силами специальных операций. Картель владеет территорией. Все точно так же, как было при Айдиде. Все, что мы получим, — это мертвые американцы", — написал он.
В октябре 1993 года американский спецназ потерпел сокрушительное поражение, пытаясь уничтожить лидера одной из сомалийских вооруженных группировок Мухаммеда Фараха Айдида. Это вызвало сильный политический резонанс, США вывели войска из Сомали.
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