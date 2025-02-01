https://ria.ru/20250201/sber-1996790348.html

Сбербанк рассказал об особенностях продажи долга клиентов коллекторам

Сбербанк рассказал об особенностях продажи долга клиентов коллекторам - РИА Новости, 01.02.2025

Сбербанк рассказал об особенностях продажи долга клиентов коллекторам

Банки имеют право сотрудничать с коллекторскими агентствами, которые помогают в коммуникации с должниками, и это стандартная практика рынка, рассказал РИА... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T14:45:00+03:00

2025-02-01T14:45:00+03:00

2025-02-01T14:46:00+03:00

экономика

сбербанк россии

россия

долги

коллекторы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/137494/97/1374949724_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_38a103e611f4788fd569052aa416814d.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Банки имеют право сотрудничать с коллекторскими агентствами, которые помогают в коммуникации с должниками, и это стандартная практика рынка, рассказал РИА Новости директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбербанка Денис Кузнецов. "Банки имеют право сотрудничать с коллекторскими агентствами, и это - стандартная практика рынка. В основе этого партнерского сотрудничества - экономическая эффективность. Коллекторские агентства в данном случае помогают кредиторам в дистанционных коммуникациях с клиентами", - заявил он. Кузнецов отметил, что возможна и цессия – то есть продажа прав требований по кредитному портфелю, но это редкая мера и она часто демонизируется. "Сбербанк продает очень маленькую часть долгов - это даже меньше 0,1% от выходящего на просрочку портфеля. Мы стараемся максимально работать с клиентами на своем уровне", - подчеркнул он. Топ-менеджер указал, что у каждого кредитора своя стратегия цессионных продаж, кто-то продает на более ранних сроках, кто-то позднее, если принимает решение о неэффективности дальнейшего взыскания на своей стороне. Кузнецов отметил, что баланс в работе с просрочкой всегда находится на стыке интересов клиента и банка, в этом вопросе принципиально важна истинная заинтересованность клиента в урегулировании. "Задача банка - помочь клиенту выплатить долг и помочь выйти из сложной ситуации", - заключил он.

https://ria.ru/20241213/putin-1989072278.html

https://ria.ru/20240926/kollektory-1974745150.html

https://realty.ria.ru/20241025/ipoteka-1979980254.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сбербанк россии, россия, долги, коллекторы