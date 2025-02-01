https://ria.ru/20250201/sber-1996790348.html
Сбербанк рассказал об особенностях продажи долга клиентов коллекторам
Сбербанк рассказал об особенностях продажи долга клиентов коллекторам - РИА Новости, 01.02.2025
Сбербанк рассказал об особенностях продажи долга клиентов коллекторам
Банки имеют право сотрудничать с коллекторскими агентствами, которые помогают в коммуникации с должниками, и это стандартная практика рынка, рассказал РИА... РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T14:45:00+03:00
2025-02-01T14:45:00+03:00
2025-02-01T14:46:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Банки имеют право сотрудничать с коллекторскими агентствами, которые помогают в коммуникации с должниками, и это стандартная практика рынка, рассказал РИА Новости директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбербанка Денис Кузнецов. "Банки имеют право сотрудничать с коллекторскими агентствами, и это - стандартная практика рынка. В основе этого партнерского сотрудничества - экономическая эффективность. Коллекторские агентства в данном случае помогают кредиторам в дистанционных коммуникациях с клиентами", - заявил он. Кузнецов отметил, что возможна и цессия – то есть продажа прав требований по кредитному портфелю, но это редкая мера и она часто демонизируется. "Сбербанк продает очень маленькую часть долгов - это даже меньше 0,1% от выходящего на просрочку портфеля. Мы стараемся максимально работать с клиентами на своем уровне", - подчеркнул он. Топ-менеджер указал, что у каждого кредитора своя стратегия цессионных продаж, кто-то продает на более ранних сроках, кто-то позднее, если принимает решение о неэффективности дальнейшего взыскания на своей стороне. Кузнецов отметил, что баланс в работе с просрочкой всегда находится на стыке интересов клиента и банка, в этом вопросе принципиально важна истинная заинтересованность клиента в урегулировании. "Задача банка - помочь клиенту выплатить долг и помочь выйти из сложной ситуации", - заключил он.
https://ria.ru/20241213/putin-1989072278.html
https://ria.ru/20240926/kollektory-1974745150.html
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экономика, сбербанк россии, россия, долги, коллекторы
Экономика, Сбербанк России, Россия, Долги, Коллекторы
Сбербанк рассказал об особенностях продажи долга клиентов коллекторам
Сбербанк: банки имеют право продавать долг коллекторам, но делают это редко
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Банки имеют право сотрудничать с коллекторскими агентствами, которые помогают в коммуникации с должниками, и это стандартная практика рынка, рассказал РИА Новости директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбербанка Денис Кузнецов.
"Банки имеют право сотрудничать с коллекторскими агентствами, и это - стандартная практика рынка. В основе этого партнерского сотрудничества - экономическая эффективность. Коллекторские агентства в данном случае помогают кредиторам в дистанционных коммуникациях с клиентами", - заявил он.
Кузнецов отметил, что возможна и цессия – то есть продажа прав требований по кредитному портфелю, но это редкая мера и она часто демонизируется.
"Сбербанк
продает очень маленькую часть долгов - это даже меньше 0,1% от выходящего на просрочку портфеля. Мы стараемся максимально работать с клиентами на своем уровне", - подчеркнул он.
Топ-менеджер указал, что у каждого кредитора своя стратегия цессионных продаж, кто-то продает на более ранних сроках, кто-то позднее, если принимает решение о неэффективности дальнейшего взыскания на своей стороне.
Кузнецов отметил, что баланс в работе с просрочкой всегда находится на стыке интересов клиента и банка, в этом вопросе принципиально важна истинная заинтересованность клиента в урегулировании.
"Задача банка - помочь клиенту выплатить долг и помочь выйти из сложной ситуации", - заключил он.